Предатель Саакашвили вонзил нож в спину Порошенко

Сбежавший с Украины экс-президент Грузии никак не решит, к какому лагерю ему прибиться. То он поддерживал Юлию Тимошенко, то Петра Порошенко. Теперь предатель Саакашвили встал на сторону Зеленского.

Мишико набросился на своего бывшего работодателя Петра Порошенко, когда-то он дал ему мандат на руководство Одесской областью. Теперь Саакашвили уверяет, что глава Незалежной довел Украину до ручки.

С одной стороны, беглый политик без гражданства вроде бы пытается обелить президента, с другой – посылает в его адрес проклятья. "Я давно знаю Петра Порошенко и могу засвидетельствовать, что он точно не алкоголик. Проблема в том, что это он на свою трезвую голову довел страну до ручки, а медицина пока не придумала тест на жульничество и неэффективность управления", – написал Саакашвили у себя в Facebook.

За несколько дней до этого Саакашвили признался в любви к Владимиру Зеленскому, назвав его следующим президентом Украины. "Призываю все демократические силы его поддержать без всяких предварительных условий. Сейчас поражение Порошенко и его клики – это потрясающий шанс для Украины", – распалялся грузинский политик, внезапно полюбивший Украину.





Верить всему, что говорит Михаил Саакашвили, конечно, нельзя. К примеру, за несколько дней до первого тура украинских выборов он клялся в любви лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Политик вспоминал сладкие минуты, когда "оранжевая принцесса" нежно держала его за руку во время судебных заседаний по делу о лишении его украинского гражданства.

"У меня к ней своя слабость есть, потому что я ее знаю много лет. Конечно, были часто моменты, когда мы не соглашались", – говорил Саакашвили. Интересно, что за три-четыре недели до этого разыскиваемый властями Грузии экс-президент, называл Тимошенко кремлевской кукушкой и проклинал на чем свет стоит.

Теперь же Саакашвили пытается подстроиться под политические процессы на Украине исключительно с одной целью – заручиться поддержкой сильнейшего и вернуться в Незалежную на белом коне. Ведь у себя в Грузии экс-президент получит немалый срок за коррупцию и злоупотребление властью, в Европе и США он никому не нужен. А на Украине у него появится шанс снова войти в политику и даже возможно снова получить гражданство этой страны.