Перепуганный Порошенко врезал униженной Тимошенко
Порошенко категорически не понравилась идея сделать Юлию Тимошенко рефери на его дебатах с шоуменом Владимиром Зеленским. Президент уверяет, что подобная роль была бы унизительной для нее и ее избирателей.
Но,
причина, скорее всего, кроется в другом: Порошенко испугался, что лидер
"Батькивщины" встанет на сторону артиста и тогда Петру Алексеевичу
придется нелегко. Чтобы этого не случилось, президент решил сыграть на опережение и сделал достаточно сомнительный реверанс в сторону Тимошенко.
"Дебаты не являются шоу. Я считаю, что подобное пренебрежительное и легкомысленное обращение – это неуважение к Тимошенко, которая заняла третье место. И, кстати, неуважение к ее избирателям, потому что более двух с половиной миллионов граждан проголосовали за Юлию Владимировну", - транслирует слова Порошенко его пресс-служба.
Накануне, 4 апреля Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Юлии Тимошенко стать независимым арбитром на его предстоящих дебатах с Петром Порошенко. Дебаты пройдут на самом большом киевском стадионе.
Участники политической схватки сегодня, 5 апреля сдали анализы на алкоголь и наркотики. Опасных веществ в крови кандидатов не обнаружено. Правда, Владимир Зеленский разместил у себя в соцсетях результаты анализов с проставленной датой "2 апреля", но через некоторое время опубликовал "правильные" бланки.
Во второй тур выборов президента Украины, который пройдет 21 апреля, вышли действующий президент Петр Порошенко и лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский.
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