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Политика

Перепуганный Порошенко врезал униженной Тимошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Перепуганный Петр Порошенко не на шутку занервничал, когда узнал о предложении своего оппонента привлечь на дебаты Юлию Тимошенко. Президент уверен, что оранжевая принцесса недостойна судить его схватку с Владимиром Зеленским.
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Порошенко категорически не понравилась идея сделать Юлию Тимошенко рефери на его дебатах с шоуменом Владимиром Зеленским. Президент уверяет, что подобная роль была бы унизительной для нее и ее избирателей.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Но, причина, скорее всего, кроется в другом: Порошенко испугался, что лидер "Батькивщины" встанет на сторону артиста и тогда Петру Алексеевичу придется нелегко. Чтобы этого не случилось, президент решил сыграть на опережение и сделал достаточно сомнительный реверанс в сторону Тимошенко.

"Дебаты не являются шоу. Я считаю, что подобное пренебрежительное и легкомысленное обращение – это неуважение к Тимошенко, которая заняла третье место. И, кстати, неуважение к ее избирателям, потому что более двух с половиной миллионов граждан проголосовали за Юлию Владимировну", - транслирует слова Порошенко его пресс-служба.

Накануне, 4 апреля Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Юлии Тимошенко стать независимым арбитром на его  предстоящих дебатах с Петром Порошенко. Дебаты пройдут на самом большом киевском стадионе.

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Участники политической схватки сегодня, 5 апреля сдали анализы на алкоголь и наркотики. Опасных веществ в крови кандидатов не обнаружено. Правда, Владимир Зеленский разместил у себя в соцсетях результаты анализов с проставленной датой "2 апреля", но через некоторое время опубликовал "правильные" бланки.

Во второй тур выборов президента Украины, который пройдет 21 апреля, вышли действующий президент Петр Порошенко и лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский.   

Автор: Александр Комаров5 апреля 2019, 20:30
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