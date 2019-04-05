На те же грабли: Тимошенко метит в премьеры к президенту Зеленскому
Договорняк Тимошенко с Зеленским уже не скрыть: смирившаяся с поражением в первом туре президентских выборов Юлия Тимошенко перешла на сторону фаворита гонки. На этот факт обратил внимание спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.
Политик заметил, что Юлия Владимировна рвется в бой: подозрения о тайных договоренностях подтверждает ее желание проследить за честностью второго тура выборов, в котором ей место не нашлось. Тимошенко предложила Зеленскому услуги своих предвыборных штабов и их технические возможности контроля.
Не исключено, что "оранжевая принцесса" снова хочет занять кресло премьер-министра, на этот раз при президенте Зеленском. В подтверждение таких намерений говорит и тот факт, что сам шоумен предложил Юлии Тимошенко подработать в качестве ведущей его дебатов с президентом. Если экс-премьер согласится, то, безусловно, заработает себе политические очки.
Дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским пройдут на самом большом стадионе в Киеве, трибуны "Олимпийского" вмещают 100 тысяч человек. Здесь проходили соревнования Олимпиады-80, футбольные матчи Лиги чемпионов УЕФА, игры Евро-2012, концерты поп-звезд и мировых легенд рока.Выступление политиков будет на стадионе впервые, вход сделают бесплатным. Предвыборный батл Порошенко и Зеленского, как предполагается, продлится три часа.
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