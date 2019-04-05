Объявлено о тайной связи Порошенко с Меланьей Трамп

Меланья Трамп занесла Петра Порошенко в список личных врагов американского президента. Актеру Трампу ближе комик Зеленский.

У президента США до сих пор осталась обида на Украину и на ее нынешнюю власть, которая подыгрывала Хиллари Клинтон на американских выборах, уверен беглый экс-депутат Илья Пономарев. Он уверен в том, что Трампу больше по душе его коллега по актерской профессии Владимир Зеленский, чем действующий президент Петр Порошенко.

"Психологически Зеленский с Трампом гораздо ближе. Жена у него записывает всех личных врагов, я не шучу, это действительно так. Всех, кто лично Трампа оскорбил, она записывает. У них список есть, Меланья она такая", – утверждает Пономарев.

Если бы Дональд Трамп не ударился в политику и не стал главой США, то, возможно, он бы добился больших успехов на актерском поприще. До прихода в Белый дом у миллиардера был небольшой опыт съемок в кино. Так, он сыграл самого себя в эпизоде второй части знаменитого комедийного фильма "Один дома", было у него и еще несколько незначительных ролей.

Политик и бизнесмен играл в основном самого себя, был он и ведущим популярного ток-шоу. Так что некая психологическая связь Трампа с Зеленским, наверняка, существует, несмотря на то, что украинский актер играет в основном роли первого плана.

Вот и на нынешних выборах он стал первым. 31 марта вместе с действующим президентом Петром Порошенко он вышел во второй тур, набрав 30% голосов избирателей. Голосование намечено на 21 апреля, но до этого Зеленский и Порошенко выяснят отношения на публичных дебатах. Актер предложил главе государства провести их на самом большом в Киеве стадионе.