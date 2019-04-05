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Политика

Выскочка Зеленский получил хлесткую пощечину от Порошенко

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Лидер Незалежной Петр Порошенко пошел в наступление на своего оппонента по второму туру выборов президента Украины – 2019 Владимира Зеленского. Глава государства призвал его не бояться и прийти на дебаты, да и вообще "быть мужиком". 
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Это уже второе обращение Порошенко к Зеленскому за последнее время. Лидер Незалежной предложил оппоненту провести дебаты без всяких условий.

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Сюжеты Выборы президента Украины 2019

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Юморист, отметил глава государства, не должен бояться дебатов. По словам Порошенко, он за свою политическую карьеру не раз участвовал в таких словесных поединках, всегда смотрел оппонентам в глаза. "Таким должен быть президент и верховный главнокомандующий", – пояснил Порошенко Зеленскому.

Президент призвал юмориста никем не прикрываться, не искать причин для отказа от дебатов и не выдвигать условий. "Будьте мужиком, приходите на дебаты. Стадион так стадион", – обратился Порошенко к Зеленскому.

Провести предвыборные дебаты на стадионе – идея Владимира Зеленского. Он записал обращение к Порошенко и назвал одним из условий сдачу медицинских анализов перед словесной баталией. Президент дерзкий вызов принял

Впрочем, от идеи провести дебаты на стадионе не все остались в восторге. Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания напомнил, что законодательство страны требует проведения предвыборных дискуссий в студии.

Не исключено, что арбитром дебатов будет бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. В первом туре она набрала около 15% голосов и заняла третье место. Столь необычную роль лидеру "Батькивщины" предложил Зеленский.

Второй тур выборов президента Украины – 2019 пройдет 21 апреля. За кресло главы государства поборются президент Петр Порошенко и актер Владимир Зеленский – новичок в политике. В первом туре юморист заручился поддержкой более 30% избирателей. 

Автор: Иван Поляков5 апреля 2019, 10:41

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