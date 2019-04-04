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"Пописают на брудершафт": Порошенко играет по сценарию Зеленского

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Петр Порошенко играет по сценарию Владимира Зеленского. Технологи действующего президента Украины проигрывают своим коллегам из штаба победившего в первом туре кандидата.
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Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому предстоит "пописать на брудершафт". Действующий украинский президент принял вызов на дебаты от своего оппонента – и даже попытался присвоить себе авторство идеи об обязательном тесте на наркотики и алкоголь. Однако в действительности Порошенко следует туда, куда ведет его Зеленский.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

"Владимир Зеленский успешно перетаскивает на комфортную ему территорию Петра Порошенко. Технологи у Зеленского пока справляются со своей работой куда круче и креативнее. Стадион, запрос справки от нарколога, отказ от риторики "клоун и марионетка". Ему ставят ультиматум за ультиматумом, и он на них реагирует", – комментирует борьбу вышедших во второй тур президентских выборов кандидатов эксперт совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

По словам эксперта, Петр Порошенко выглядит ведомым – причем не имеющим представления о том, куда именно его ведут.  

Даже по роликам, которые опубликовали штабы кандидатов, можно оценить работу технологов, продолжает Манукян. "У Зеленского в ролике вокруг весна и зелень, динамичное развитие, а у Порошенко – тьма и пафос плюс во второй части – абсолютно неподходящая музыка, да и затянуто все. За этот раунд технологам Зеленского можно поставить три плюса, а технологам Порошенко – жирный минус", – сказал эксперт "Дни.ру". Манукян подчеркивает, что позиция у Петра Порошенко заведомо проигрышная.

 

 

Первый тур выборов президента прошел на Украине 31 марта. Актер Владимир Зеленский набрал 30% голосов избирателей, действующего президента Петра Порошенко поддержали 16% украинцев. Второй тур намечен на 21 апреля.

Напомним, Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко провести дебаты на крупнейшем стадионе Киева "Олимпийский". Артист бросил вызов сопернику, фактически не оставив тому выбора – действующий президент согласился.  

Автор: Андрей Евлампиев4 апреля 2019, 23:00
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