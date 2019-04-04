Россия жестко ответила Европе на сравнение Сталина с Гитлером
Многим жителям Норвегии, которую Красная армия помогла освободить от нацистской оккупации, было стыдно за своего соотечественника Йенса Столтенберга. Он поставил советского лидера Иосифа Сталина в один ряд с Гитлером и группировкой "ИГИЛ", сказал дипломат.
В свою очередь лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов призвал Йенса Столтенберга учиться на успехах Иосифа Сталина и не забывать о сотрудничестве Норвегии с Третьим рейхом во время Второй мировой войны.
"Так могут выступать только провокаторы. Господин Столтенберг, видимо, забыл, что его страна сотрудничала с Гитлером и помогала душить и Европу, и Советский Союз. Еще за это им пора покаяться", – сказал Зюганов в интервью РИА Новости.
Дикостью назвал заявление главы НАТО директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. "Похоже, что у генсека НАТО в голове, как у среднего западного обывателя, смешано все в один "компот" и он не понимает, о чем говорит", – предположил эксперт.
Накануне, 3 апреля Столтенберг выступал в американском конгрессе и сказал, что у свободы есть враги и их нужно сдерживать. В качестве примера таких врагов руководитель НАТО привел Сталина, Гитлера и "ИГИЛ".
Стоит отметить, что генсек альянса – норвежец и вряд ли не знает о том, что жители его страны с благодарностью относятся к России, а высшее руководство Норвегии регулярно возлагает цветы к памятникам советским воинам, освободившим страну от нацизма.
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