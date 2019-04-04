Россия жестко ответила Европе на сравнение Сталина с Гитлером

Жители Норвегии сгорали от стыда, когда слушали заявление генсека НАТО, поставившего в один ряд Гитлера, Сталина и "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация). Такое предположение сделал замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

Многим жителям Норвегии, которую Красная армия помогла освободить от нацистской оккупации, было стыдно за своего соотечественника Йенса Столтенберга. Он поставил советского лидера Иосифа Сталина в один ряд с Гитлером и группировкой "ИГИЛ", сказал дипломат.

В свою очередь лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов призвал Йенса Столтенберга учиться на успехах Иосифа Сталина и не забывать о сотрудничестве Норвегии с Третьим рейхом во время Второй мировой войны.

"Так могут выступать только провокаторы. Господин Столтенберг, видимо, забыл, что его страна сотрудничала с Гитлером и помогала душить и Европу, и Советский Союз. Еще за это им пора покаяться", – сказал Зюганов в интервью РИА Новости.

Дикостью назвал заявление главы НАТО директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. "Похоже, что у генсека НАТО в голове, как у среднего западного обывателя, смешано все в один "компот" и он не понимает, о чем говорит", – предположил эксперт.





Накануне, 3 апреля Столтенберг выступал в американском конгрессе и сказал, что у свободы есть враги и их нужно сдерживать. В качестве примера таких врагов руководитель НАТО привел Сталина, Гитлера и "ИГИЛ".

Стоит отметить, что генсек альянса – норвежец и вряд ли не знает о том, что жители его страны с благодарностью относятся к России, а высшее руководство Норвегии регулярно возлагает цветы к памятникам советским воинам, освободившим страну от нацизма.