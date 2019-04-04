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Политика

Россия жестко ответила Европе на сравнение Сталина с Гитлером

Фото: www.globallookpress.com
Жители Норвегии сгорали от стыда, когда слушали заявление генсека НАТО, поставившего в один ряд Гитлера, Сталина и "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация). Такое предположение сделал замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
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Многим жителям Норвегии, которую Красная армия помогла освободить от нацистской оккупации, было стыдно за своего соотечественника Йенса Столтенберга. Он поставил советского лидера Иосифа Сталина в один ряд с Гитлером и группировкой "ИГИЛ", сказал дипломат.

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В свою очередь лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов призвал Йенса Столтенберга учиться на успехах Иосифа Сталина и не забывать о сотрудничестве Норвегии с Третьим рейхом во время Второй мировой войны.

"Так могут выступать только провокаторы. Господин Столтенберг, видимо, забыл, что его страна сотрудничала с Гитлером и помогала душить и Европу, и Советский Союз. Еще за это им пора покаяться", – сказал Зюганов в интервью РИА Новости.

Дикостью назвал заявление главы НАТО директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. "Похоже, что у генсека НАТО в голове, как у среднего западного обывателя, смешано все в один "компот" и он не понимает, о чем говорит", – предположил эксперт.

Йенс Столтенберг. Фото: www.globallookpress.com

Накануне, 3 апреля Столтенберг выступал в американском конгрессе и сказал, что у свободы есть враги и их нужно сдерживать. В качестве примера таких врагов руководитель НАТО привел Сталина, Гитлера и "ИГИЛ".

Стоит отметить, что генсек альянса – норвежец и вряд ли не знает о том, что жители его страны с благодарностью относятся к России, а высшее руководство Норвегии регулярно возлагает цветы к памятникам советским воинам, освободившим страну от нацизма.

4 апреля 2019, 15:13

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Пилигрим
Ответить
СЕРНОЙ КИСЛОТЫ НА ВСЕХ НЕ ХВАТИТ !

Царский БЛОГ №5 - Природные ресурсы и их количество
Грядущий Русский Царь - Михаил
https://www.youtube.com/watch?v=V2Xa67gh9to

Если ты Царь в заправдишний, тогда ПУСТЬ Ураган в Москве опрокинет Царь Колокол!!

А АММИАК НЕ ПОДОЙДЕТ?
ЗАПИСЬ ЗВУКА С ЗОНДА КАССИНИ, ПЕРЕД ГИБЕЛЬЮ В АТМОСФЕРЕ САТУРНА. РЕАЛЬНЫЕ ЗВУКИ КОСМОСА
ТЕМПЕРАТУРА ЗА БОРТОМ - 188°C
https://www.youtube.com/watch?v=_ptOjytWgZ0

Температура на Сатурне
Распределение температуры в атмосфере Сатурна. Какая температура Сатурна – газового гиганта Солнечной системы. Узнайте, как нагрев атмосферы меняется с глубиной планеты на фото, влияние гравитации. У вас не получится вывести точную температуру Сатурна. На облачных вершинах градус падает к -150°C, но спуститесь к ядру и вас поджарит 11700°C. Все дело в огромном количестве водорода и гелия, которые давят и нагревают центр. В реальности Сатурн самостоятельно производит тепло, причем этот объем больше, чем достается от звездных лучей (в 2.5 раз). Здесь в игру вступает гравитация, которая медленно сжимает планету.

Чем выше к облакам, тем холоднее. Нижняя часть планеты представлена водяным льдом и фиксируется на -23°C. Еще выше – гидросульфитный лед аммония (-93°C), а еще дальше – аммиачные облака, которые и создают желтый окрас (-150°C). Вот так выглядит температура планеты Сатурн.
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