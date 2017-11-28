Три лидера решили судьбу Европы

Тегеран в те ноябрьские дни 1943 года жил на осадном положении. Город был полностью блокирован войсками и спецслужбами. Телефонную связь отключили, не работали телеграф и радиостанции, закрылись все газеты. В центре иранской столицы, за тройным кольцом танков и снайперов, Сталин, Рузвельт и Черчилль решали судьбу Европы.

Из зоны вокруг двух зданий, расположенных по соседству в центре Тегерана, эвакуировали семьи дипломатов. В посольства СССР и Великобритании не должна была и мышь проскользнуть: здесь вели переговоры лидеры стран антигитлеровской коалиции.

Меры безопасности по военному времени были приняты беспрецедентные. По рассказам, изменили даже схему доставки питьевой воды в посольства: ее возили автоцистернами с горных источников, и куда на следующий день пойдет колонна, не знал никто. Президент США поселился в советской дипмиссии, здесь же проходили встречи руководителей государств: англичане попадали на переговоры через пролом в стене, отгораживавшей посольство СССР от британского представительства. От любопытных взглядов (в том числе и возможных вражеских снайперов) перемещения скрывал экран из натянутого брезента.

Второй фронт

Тегеранская конференция открылась 28 ноября. Впервые за годы с начала Второй мировой войны встретились руководитель СССР Иосиф Сталин, президент США Теодор Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Английская и американская делегации насчитывали по три десятка человек, тогда как со Сталиным были только министр иностранных дел Вячеслав Молотов, маршал Климент Ворошилов и личный переводчик Владимир Павлов.

Главный вопрос, который задал союзникам Сталин: когда же будет открыт второй фронт? Советская делегация предлагала начать в 1944 году операцию "Оверлорд": высадку на северо-западе Франции основных сил союзников должно было поддержать одновременное вторжение в Южную Францию.

Британского премьера такие планы не особо устраивали. Черчилль пытался подменить открытие второго фронта во Франции развитием операций в Италии и на Балканах: он рассчитывал таким образом обеспечить оккупацию Центральной и Юго-Восточной Европы англо-американскими войсками. Естественно, вопрос о начале операций на берегах Ла-Манша вновь откладывался на неопределенное время.

Однако Сталин проявил настойчивость и своего все же добился. В какой-то момент его поддержал и американский президент. В итоге было решено, что операция "Оверлорд" начнется в мае 1944-го. Кроме того, союзники рассмотрели вопросы послевоенного устройства мира – фактически, заложив фундамент Организации Объединенных Наций. Прообразом Совета Безопасности ООН должен был стать, по предложению Рузвельта, "полицейский комитет" в составе СССР, США, Англии и Китая. Его функции – следить за сохранением мира и за тем, чтобы не допустить новой агрессии со стороны Германии и Японии.

Покушение

Как ни старались спецслужбы трех держав сохранить в тайне место и время проведения конференции, избежать утечки не удалось. Как позже выяснилось, агентом немецкой разведки был камердинер британского посла, который фотографировал все документы, хранившиеся в сейфе дипмиссии и переправлял их "хозяевам".

В Берлине решили, что лучшего момента для ликвидации глав противостоящих им государств не представится. Гитлер решил одним махом покончить со всей "Большой тройкой" и поручил операцию своему любимчику Отто Скорцени. Операцию назвали "Длинный прыжок".

К стыду "германского супермена" Скорцени, прославившегося похищением из плена итальянского дуче Муссолини, убийством австрийского канцлера Дольфуса и арестом в 1938-ом году президента Австрии Микласа, он потерпел поражение от двадцатилетних разведчиков-новичков. И это притом, что в планировании операции участвовали такие асы игры, как Шелленберг, Канарис и Кальтенбруннер.

Асам разведки противостояла группа, которую в московском Центре называли "Легкая кавалерия". Компания проживавших в Иране молодых людей, ненавидевших нацизм – армяне, лезгины, ассирийцы родом из СССР. Основным навыкам разведчиков их обучали всего полгода. Возглавлял группу 19-летний Геворк Вартанян (оперативный псевдоним "Амир"). Среди "кавалеристов" была и 17-летняя Гоар, впоследствии ставшая женой Геворка.

"Первое донесение пришло от Николая Кузнецова. Выдавая себя за обер-лейтенанта Пауля Зиберта, Кузнецов расположил к себе штурмбанфюрера СС Ульриха фон Ортеля... Давал немцу в долг, поил коньяком. И вскоре эсэсовец начал воспринимать белокурого обер-лейтенанта как своею давнею друга. А потом не только выболтал Паулю об операции в Тегеране, но и предложил в ней участвовать: "Это будет "Длинный прыжок"! Мы ликвидируем Сталина и Черчилля и повернем ход войны! Мы похитим Рузвельта, чтобы наш фюрер легче сговорился с Америкой. Мы вылетаем несколькими группами. А сейчас уже идет подготовка людей в спецшколе в Копенгагене". В Москве здорово встревожились. Резидентура начала принимать все меры, работала с напряжением немыслимым. Подключила и нашу группу...", – рассказывал советский разведчик-нелегал, рассекреченный только в 2000 году.

"Легкая кавалерия" выследила первую группу диверсантов, целью которой была организация связи с Берлином. Врагов взяли, и они передавали сведения в Берлин под диктовку. Из расшифровок было ясно, что немцы готовят к выброске вторую группу диверсантов, которая и должна была заняться непосредственно терактом: уничтожить или похитить "тройку". Группу должен был возглавить сам Отто Скорцени.

Варианты ликвидации рассматривались самые разные. Сначала планировались сразу три засады на пути следования кортежа Теодора Рузвельта. Однако от этого плана пришлось отказаться после того, как президент США решил остановиться в советском посольстве. Другой план заключался в закладке взрывчатки под здание, где проходила конференция. Вариант "С" заключался в том, что диверсанты собирались проникнуть в английское посольство через водоканал и войти в зал под видом официантов. Однако все они были раскрыты, охрана была усилена.

После провала всех планов Скорцени решил пойти на крайние меры: направить на посольство начиненный взрывчаткой самолет. Но, пока к месту событий переправляли добровольца-смертника, Сталин, Черчилль и Рузвельт уже разъехались по домам.