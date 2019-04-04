Аутсайдер Порошенко согласился участвовать в шоу Зеленского
Выборы президента Украины все-таки не обойдутся без дебатов. Действующий глава государства Петр Порошенко решился на отчаянный шаг: проиграв в первом туре, он принял вызов Владимира Зеленского и согласился на участие в прениях, передает RT.
Как отметил Порошенко в Twitter, дискуссия должна проходить на базе общественного телевидения и транслироваться по всем каналам, как того требует закон. Однако было решено провести дебаты на крупнейшем стадионе Киева. "Стадион так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", – подчеркнул президент.
Поклонники певицы бьют тревогу
Опубликовано одно из последних видео с актером
Журналистка закатила истерику
Артистка не смогла справиться с переживаниями
Популярные темы форума
Ненавижу дев!..
Отец встречается с моими ровесницами
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Где найти богатого мужчину?
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Перезвоните пожалуйста
Как быстро похудеть?
Первый раз очень страшно
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
У сына в жизни нет цели
Кручу её на миньет
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Не хозяйственная жена
Почему я такая дура?
Кто пишет и читает это <цензура>?
Кожевникова не замужем
Идёт Великий пост! Кто поститься?
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Мимические морщины
Безответная любовь
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Не хочу работать в пустую (деньги не решают?)
Муж заставляет работать
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Кинул меня на деньги
Знаки зодиака
Подруга критикует мои отношения
Перезвоните пожалуйста