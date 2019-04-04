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Аутсайдер Порошенко согласился участвовать в шоу Зеленского

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: Дни.ру
Выборы президента Украины давно превратились в фарс. Перед вторым туром избирателям обещают показать шоу на самом большом стадионе в Киеве.
прочитано 1164 раза

Выборы президента Украины все-таки не обойдутся без дебатов. Действующий глава государства Петр Порошенко решился на отчаянный шаг: проиграв в первом туре, он принял вызов Владимира Зеленского и согласился на участие в прениях, передает RT.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Как отметил Порошенко в Twitter, дискуссия должна проходить на базе общественного телевидения и транслироваться по всем каналам, как того требует закон. Однако было решено провести дебаты на крупнейшем стадионе Киева. "Стадион так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", – подчеркнул президент.

На "Олимпийский" в качестве площадки для дебатов указал Зеленский. Артист бросил вызов сопернику, фактически не оставив тому выбора. Политологи уверены, что Зеленский втягивает Порошенко в свое шоу – требования к участию в прениях очень уж напоминают сценарий американского "Карточного домика".

Интрига заключается в том, не откажется ли от дебатов в сам Зеленский, которому они невыгодны. Не исключено, что команда лидера первого тура президентской гонки просто блефовала, пишет "Царьград". Так или иначе, Национальная общественная телерадиокомпания Украины подтвердила техническую возможность трансляции с "Олимпийского", отметив, что это "пока нельзя назвать дебатами", сообщает URA.ru.
4 апреля 2019, 09:44
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