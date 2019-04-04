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Политика

Путин поставил жесткие условия попрошайке Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Складывается впечатление, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко от России нужны только деньги. До последнего времени Москва шла ему навстречу и особых требований не выдвигала. Братская республика, в конце концов. Теперь условия изменились, причем не в пользу строптивого Батьки.  
прочитано 32145 раз

На днях пришла новость о выделении Белоруссии кредитов общей суммой 800 миллионов долларов. Без российских денег хваленая экономика Лукашенко начинает трещать по швам.  

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Примечательно, что о выделении кредита Москва объявила 2 апреля – в День единения народов России и Белоруссии. Однако расслабляться Лукашенко не стоит: Кремль занял прагматичную позицию и требует кое-что взамен.  

Telegram-канал "Белорусский гамбит" напоминает, что в сентябре прошлого года Александр Лукашенко и Владимир Путин обсуждали в Сочи оказание помощи Минску. Выделение кредита – последний "финансовый подарок" Москвы Минску, уверены авторы.  

Теперь начался этап выполнения соглашений, о которых Путин и Лукашенко договорились на встрече в феврале этого года, пишет "Белорусский гамбит". Свои условия Москва уже озвучивала – развитие интеграции в рамках Союзного государства.  

Иными словами, хотите денег – давайте сближаться. Заниматься благотворительностью и помогать финансово режиму "многовекторного" Лукашенко Кремль больше не намерен.   

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

По сути, о том же сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. Заявления о том, что Россия пытается лишить Белоруссию независимости, глава ведомства назвал неоправданными. 

Кремль не ждет от Лукашенко ничего экстраординарного, отметил дипломат. "Хотим, чтобы чаяния россиян и белорусов, которые в свое время были воплощены в Союзном договоре, реализовывались на практике", – подчеркнул министр.  

Автор: Федор Лопырев4 апреля 2019, 06:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Мы должны быть союзной республикой Россия белорусия украина казахстан да вопщем все Союзные Республики должны быть с одним Призидентом
а не пошол бы ты в анус ? Зачем обьсни дебил превращать изолированую квартиру в коммуналку ? И за всех не отвечай - проотвечаешся.
Гость
Ответить
Мы должны быть союзной республикой Россия белорусия украина казахстан да вопщем все Союзные Республики должны быть с одним Призидентом
Гость
Ответить
Мы и без Рашки обеднеем.путлеру рейтинг надо же поднять,Крымнаш уже не катит.
Гость
Ответить
Не знаю как батька а Россия продаст и может и отяпать кусок Белоруссии как Украины .
Гость
Ответить
Гость
Вы щитаете что батька на столько туп войти в Россию ему лучше и выгоднее с Евросоюзом дружить не гоните тут Россия отстаёт от них на век и будет отставать даже в Белорусии нет воров как в России у батьки миллионоввот сказал войти в Россию хаха)))
так пусть твой батька в европе деньги берет. Только вот там не дают. Так что закрой рот попрашайка!!!
Гость
Ответить
Гость
Что мы возимся с этим "батькой"? Хитрожопый, предаст в любой момент не задумываясь! Живут за счёт России и ещё и хамят!
. Не знаю как батька , а Россия предаст как это сделала с Украиной .
Гость
Ответить
Вы щитаете что батька на столько туп войти в Россию ему лучше и выгоднее с Евросоюзом дружить не гоните тут Россия отстаёт от них на век и будет отставать даже в Белорусии нет воров как в России у батьки миллионоввот сказал войти в Россию хаха)))
Гость
Ответить
Гость
ен
вы чё щитаете что батька дурак войти в России ему лучше и выгоднее с Евросоюзом дружить не гоните тут Россия отстаёт от них на век и будет отставать даже в Белорусии нет воров как в России у батьки миллионов нет.
Гость
Ответить
Что мы возимся с этим "батькой"? Хитрожопый, предаст в любой момент не задумываясь! Живут за счёт России и ещё и хамят!
Гость Павел Гуров.
Ответить
Лукашенко не столько брат-сколько без принципный вымогатель
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