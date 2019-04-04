Путин поставил жесткие условия попрошайке Лукашенко
На днях пришла новость о выделении Белоруссии кредитов общей суммой 800 миллионов долларов. Без российских денег хваленая экономика Лукашенко начинает трещать по швам.
Примечательно, что о выделении кредита Москва объявила 2 апреля – в День единения народов России и Белоруссии. Однако расслабляться Лукашенко не стоит: Кремль занял прагматичную позицию и требует кое-что взамен.
Telegram-канал "Белорусский гамбит" напоминает, что в сентябре прошлого года Александр Лукашенко и Владимир Путин обсуждали в Сочи оказание помощи Минску. Выделение кредита – последний "финансовый подарок" Москвы Минску, уверены авторы.
Теперь начался этап выполнения соглашений, о которых Путин и Лукашенко договорились на встрече в феврале этого года, пишет "Белорусский гамбит". Свои условия Москва уже озвучивала – развитие интеграции в рамках Союзного государства.
Иными словами, хотите денег – давайте сближаться. Заниматься благотворительностью и помогать финансово режиму "многовекторного" Лукашенко Кремль больше не намерен.
По сути, о том же сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. Заявления о том, что Россия пытается лишить Белоруссию независимости, глава ведомства назвал неоправданными.
Кремль не ждет от Лукашенко ничего экстраординарного, отметил дипломат. "Хотим, чтобы чаяния россиян и белорусов, которые в свое время были воплощены в Союзном договоре, реализовывались на практике", – подчеркнул министр.
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