Грубиян Зеленский поплатился за хамство в адрес Путина

Избранный президент Украины Владимир Зеленский позволил себе резко ответить на инициативу главы российского государства раздать паспорта жителям Донбасса. Смелая и дерзкая риторика актера далеко не всем пришлась по душе.



Зеленский еще не вступил в должность, но уже берет на себя слишком многое, уверены критики избранного президента Украины. Так, один из пользователей Сети отметил, что актер "строит из себя Фауста".



Другие выразили сомнение, что Москве стоит надеяться на улучшение отношений с Киевом при президенте Зеленском. "Окно возможностей для нормализации отношений между Украиной и Россией закрыли еще до того, как успели открыть", – пишут разочарованные пользователи Сети.

Другие комментаторы отметили, что высказывания Зеленского напоминают слова Порошенко. Так, журналистка Екатерина Рошук отметила, что многие из тех, кто проголосовали за юмориста, надеются на окончание войны в Донбассе. "А ты Путину ультимативно хамишь на украинском в своем посту в "Фейсбуке", это не в плюс твоему рейтингу", – недоумевает она.

Зеленский приписал Украине «миссию быть примером демократии для пост-советских стран». Сначала пусть отдаст под суд виновных в резне в Одессе; затем - виновных в обстрелах Донбасса; и ещё запретит своих нацистов. А потом о миссии рассуждает. Пока Украина это пугало, а не пример. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 апреля 2019 г.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, упрощающий получение российского гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства также не исключил, что Москва может начать выдачу паспортов всем гражданам Украины.

Избранный президент Незалежной нервно отреагировал на инициативу российского лидера. По мнению Зеленского, гражданства России могут желать лишь те, кто находится под влиянием пропаганды или хочет скрыться от уголовного преследования. Украина, заявил политик, будет давать гражданство всем "страдающим от авторитарных и коррумпированных режимов".