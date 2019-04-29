Грубиян Зеленский поплатился за хамство в адрес Путина
Зеленский еще не вступил в должность, но уже берет на себя
слишком многое, уверены критики избранного президента Украины. Так, один из
пользователей Сети отметил, что актер "строит из себя Фауста".
Другие выразили сомнение, что Москве стоит надеяться на улучшение отношений с Киевом при президенте Зеленском. "Окно возможностей для нормализации отношений между Украиной и Россией закрыли еще до того, как успели открыть", – пишут разочарованные пользователи Сети.
Другие комментаторы отметили, что высказывания Зеленского напоминают слова Порошенко. Так, журналистка Екатерина Рошук отметила, что многие из тех, кто проголосовали за юмориста, надеются на окончание войны в Донбассе. "А ты Путину ультимативно хамишь на украинском в своем посту в "Фейсбуке", это не в плюс твоему рейтингу", – недоумевает она.
Зеленский приписал Украине «миссию быть примером демократии для пост-советских стран». Сначала пусть отдаст под суд виновных в резне в Одессе; затем - виновных в обстрелах Донбасса; и ещё запретит своих нацистов. А потом о миссии рассуждает. Пока Украина это пугало, а не пример.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 апреля 2019 г.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, упрощающий получение российского гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства также не исключил, что Москва может начать выдачу паспортов всем гражданам Украины.
Избранный президент Незалежной нервно отреагировал на инициативу российского лидера. По мнению Зеленского, гражданства России могут желать лишь те, кто находится под влиянием пропаганды или хочет скрыться от уголовного преследования. Украина, заявил политик, будет давать гражданство всем "страдающим от авторитарных и коррумпированных режимов".
С эфира сняли фильм о победе Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети"
Наследник Примадонны выучил молитву
Телеведущая опубликовала откровенный пост
Мальчик рассказал о своих тренировках
Популярные темы форума
Зеленский стал президентом Украины!
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Мигранты..это зло?
Хочет сумку за 200 тысяч
Где найти достойную женщину?
Мужья -тираны
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
дочь строит глазки моему мужу
Пасс
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Не предложил выплатить мою ипотеку
Собачники афигели
Вопрос админу
Почему осуждают?
Выйти замуж,это противно.
бедный муж
Ищу девушку
СССР разделили,даже нас не спросили!
Жениться лучше на мусульманке.
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
Почему все хотят изучать английский?
Юбка или джинсы?
Когда замуж?
Нет секса в отношениях
Как часто ранние браки распадаются?
Хочу Ребенка
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Какая диета при колите кишечника?
Квартира Началовой Юлии
Беременна от бывшего