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"Молится на Путина": беспомощного Порошенко поймали за руку

Петр Порошенко и Владимир Путин. Фото: Дни.ру
Президент Украины Петр Порошенко крайне нервно отреагировал на высокий результат актера Владимира Зеленского в первом туре выборов главы государства. В Москве восприняли истерику лидера Незалежной с иронией и сделали любопытное предположение. 
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Комментируя лидерство Зеленского после первого тура, Порошенко заявил, что представлять Россию на переговорах будет президент, а не юмористы. На слова лидера Незалежной отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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Дипломат выразила недоумение словами лидера Незалежной. "У меня такое впечатление, что пока Порошенко утром Путину не помолится, он из дома не выходит, – написала Захарова на своей странице в Facebook.

На встрече с избирателями Порошенко, комментируя победу юмориста Зеленского, заявил, что представлять Россию на переговорах будет не Максим Галкин и Евгений Петросян. "А – так, чтобы вы знали на всякий случай – Владимир Путин", – нервно заявил украинский лидер, явно недовольный итогами голосования.

Лидер Незалежной заручился поддержкой почти 16% избирателей. Он на пару процентов опередил бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко. Комик Владимир Зеленский, который лидировал в предвыборной гонке на протяжении долгого времени, ожидаемо занял первое место с более чем 30% голосов.

Единственный шанс Порошенко, отмечают эксперты, – создать коалицию с другими политиками и попытаться объединенными усилиями выиграть второй тур у Зеленского. Впрочем, избиратели явно устали от прежней власти, с Зеленским они связывают надежду на скорое окончание войны и борьбу с коррупцией. 

Автор: Иван Поляков3 апреля 2019, 20:32
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