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Политика

Униженный Порошенко получил звонкую оплеуху от Меркель

Петр Порошенко и Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Канцлер Германии знатно потроллила Петра Порошенко. Хромая утка Ангела Меркель пожелала удачи политическому пенсионеру.
прочитано 400 раз

Звонок президенту Украины Петру Порошенко от канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая поздравила его с выходом во второй тур,  – это мягкий троллинг одного будущего политического пенсионера в адрес другого. Такое мнение высказал Дмитрий Джангиров.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

По его версии, Меркель скрытно ненавидит Порошенко из-за того, что в 2015-м году он не выполнил минские соглашения, что помешало ей получить Нобелевскую премию мира. Поздравления канцлера выглядят цинично, считает эксперт.

Политолог Руслан Бортник согласен со своим коллегой. "Я сначала подумал, что Меркель позвонила и пригласила Порошенко в свой клуб пенсионеров. Но потом посмотрел и понял – троллинг", – сказал Бортник.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Если с Петром Порошено пока еще не все ясно, то Ангела Меркель сама заявила, что останется во главе своей партии до 2021 года. Но и это не точно: дело в том, что ее соратники по ХДС могут запросто подложить свинью фрау Меркель и отправить ее в отставку с поста канцлера досрочно.

В конце прошлого года в немецкой прессе всплывала информация со ссылкой на партийное руководство ХДС о том, что в Христианско-демократическом союзе всерьез обсуждают идею досрочной отставки Меркель и возможность передачи должности главы правительства новому лидеру партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

В 2018 году на съезде ХДС в Гамбурге Крамп-Карренбауэр избрали  председателем партии. Соратники Меркель проводили ее под 20-минутные овации на партийную пенсию. В своей последней речи она выразила благодарность за то, что ей выпала честь почти на протяжении двух десятков лет возглавлять большую, великолепную и главную, как она выразилась, партию. Себя она похвалила за достоинство и самоотверженность, с которыми выполняла свои обязанности.

Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com

Петру Порошенко в случае его ухода с поста президента Украины вряд ли будут рукоплескать его коллеги-чиновники. А вот народ, скорее всего, поаплодирует и порадуется тому, что политическая карьера пришедшего на крови президента завершилась. Новый же глава Незалежной, наверняка, захочет посадить старого и всю его погрязшую в коррупции команду. Так что у Порошенко остается один выход – встать на колени перед Ангелой Меркель и просить о вступлении в клуб политических пенсионеров.

Автор: Александр Комаров3 апреля 2019, 21:59
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Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

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