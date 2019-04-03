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Политика

Зеленский добил загнанного в угол Порошенко

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Еще не став президентом, Владимир Зеленский выдвигает ультиматум Петру Порошенко. Актер потребовал от президента выполнить восемь требований и пригрозил массовыми арестами.
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Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула восемь требований к действующему главе государства. Среди них – принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов, отзыв законопроекта об уголовной ответственности за незаконное обогащение, кардинальная смена Национального агентства по предотвращению коррупции и немедленное обнародование списка офшорных компаний и банков, в которых представители силовых ведомств имеют счета.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Один из наиболее известных представителей команды Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк заявил об арестах коррупционеров. Они последуют после того, как шоумен сядет в президентское кресло. "Есть единственный подход, который нам придется применять, – это старый подход революции: до основания и затем", – приводит слова Данилюка издание "ФедералПресс".

Судя по всему, Петру Порошенко и его коллегам во власти скоро придется нелегко. Первые уголовные дела против коррумпированных чиновников будут возбуждены уже через неделю после второго тура выборов, пообещал политик из команды Зеленского.

Президентские выборы на Украине проходят в два тура. 31 марта никто из 38 кандидатов не смог набрать 50% голосов избирателей. Во второй тур вышли артист из партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Голосование назначено на 21 апреля.

Автор: Александр Комаров3 апреля 2019, 14:48
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