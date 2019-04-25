Перед встречей с Владимиром Путиным Ким Чен Ын грубо нарушил протокол
Историческая встреча Ким Чен Ына с Владимиром Путиным на острове Русский началась с задержкой. Прибывший в нашу страну на бронепоезде лидер КНДР забежал в свой номер в гостиничном корпусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, чтобы переодеться.
В результате российскому президенту пришлось около получаса ждать, пока северокорейский коллега доберется к месту переговоров. Км Чен Ын сменил черную шляпу и пальто на элегантный френч из итальянской ткани. Однако было видно, что собирался он в спешке: сзади френч был заправлен в брюки, пишет "МК".
Председатель КНДР в первую очередь поблагодарил Путина: вопреки занятости тот преодолел тысячи километров, чтобы провести встречу. "Ситуация на Корейском полуострове вызывает большой интерес мирового сообщества. Надеюсь, наши переговоры станут важным событием, чтобы вместе оценить эту ситуацию, обменяться мнениями и урегулировать вопрос", – цитирует Ким Чен Ына RT.
Это первая зарубежная поездка Ким Чен Ына за время его правления. Ранее политик заявил, что давно планировал побывать в России. Северокорейский лидер напомнил, что его отец Ким Ир Сен очень любил нашу страну, пишет РИА ФАН.
Приветствуя высокопоставленного гостя, Путин выразил уверенность, что этот визит поспособствует развитию двусторонних отношений, передает НСН. Перед началом встречи представителей КНДР и России охранники Ким Чен Ына протерли его стул спиртовым раствором. Переговоры проходили в закрытом режиме.
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