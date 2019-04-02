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Какая боль: комику Зеленскому вынесли страшный вердикт

Владимир Зеленский. Фото: youtube.com
Актер Владимир Зеленский одержал победу в первом туре президентских выборов на Украине. Но радоваться сторонникам комика рано: публично объявлено о его непригодности исполнять обязанности главы государства. Какая досада для тех, кто голосовал за юмориста...
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Зеленский прошел во второй тур вместе с президентом Петром Порошенко. Рвущаяся к власти лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заняла третье место и осталась за бортом дальнейшей предвыборной гонки.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

По всей видимости, бывший премьер-министр решила, что терять ей нечего, поэтому позволила себе весьма откровенные высказывания. Современная Украины, отметила Тимошенко, находится в состоянии глубоко кризиса, живет в условиях экономической разрухи и крайней бедности.

Зеленский, с которым многие связывают надежды на перемены к лучшему, для управления такой сложной страной непригоден, уверена лидер "Батькивщины". "Ни один из кандидатов, который по решению ЦИК находится во втором туре, не справятся с этими вызовами и не прекратит ни войну, ни беду", – заявила она.

Сомневается насчет Зеленского и депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Он напомнил, что на Украине власть президента сильно ограничена. "Он может назначить министра обороны, министра иностранных дел, генпрокурора и главу Совета нацбезопасности", – пояснил парламентарий.

По словам законодателя, полномочия главы государства довольно скромные. Поэтому, уверен Рабинович, Зеленский, даже если победит, ситуацию к лучшему изменить не сможет.

В первом туре президентских выборов на Украине – 2019 юморист набрал более 30% голосов. Во втором туре Владимир Зеленский встретится с президентом Петром Порошенко. Очередной этап голосования состоится 21 апреля. 

Автор: Иван Поляков2 апреля 2019, 15:59

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