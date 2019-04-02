Какая боль: комику Зеленскому вынесли страшный вердикт
Зеленский прошел во второй тур вместе с президентом Петром
Порошенко. Рвущаяся к власти лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко
заняла третье место и осталась за бортом дальнейшей предвыборной гонки.
По всей видимости, бывший премьер-министр решила, что терять ей нечего, поэтому позволила себе весьма откровенные высказывания. Современная Украины, отметила Тимошенко, находится в состоянии глубоко кризиса, живет в условиях экономической разрухи и крайней бедности.
Зеленский, с которым многие связывают надежды на перемены к лучшему, для управления такой сложной страной непригоден, уверена лидер "Батькивщины". "Ни один из кандидатов, который по решению ЦИК находится во втором туре, не справятся с этими вызовами и не прекратит ни войну, ни беду", – заявила она.
Сомневается насчет Зеленского и депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Он напомнил, что на Украине власть президента сильно ограничена. "Он может назначить министра обороны, министра иностранных дел, генпрокурора и главу Совета нацбезопасности", – пояснил парламентарий.
На переговоры по Крыму Зеленский приедет один или с папой? #Крым #Крымнаш #украина pic.twitter.com/QbabRbTd2E— Русский Крым. (@vladdubrovsk) 2 апреля 2019 г.
По словам законодателя, полномочия главы государства довольно скромные. Поэтому, уверен Рабинович, Зеленский, даже если победит, ситуацию к лучшему изменить не сможет.
В первом туре президентских выборов на Украине – 2019 юморист набрал более 30% голосов. Во втором туре Владимир Зеленский встретится с президентом Петром Порошенко. Очередной этап голосования состоится 21 апреля.
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