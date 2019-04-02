Володин призвал укреплять сотрудничество России и Белоруссии
День единения символизирует многовековую дружбу народов
России и Белоруссии, общую историю и культуру, отметил Володин. "Это
фундамент развития союзной интеграции, укрепления политического,
военно-стратегического, социально-экономического взаимодействия", – сказал
спикер.
По его словам, Договор о создании Союзного государства, подписанный 20 лет назад, стал основой для союзного строительства и ядром евразийской интеграции. Вместе с тем председатель нижней палаты отметил, что Парламентскому собранию Союза Белоруссии и России предстоит много работы по сближению законодательства двух стран и повышению эффективности совместных проектов.
Володин подчеркнул, что укрепление сотрудничества Москвы и Минска отвечает интересам братских народов. "Желаю мира, счастья и добра!" - заключил он.
День единения отмечается ежегодно в честь подписания 2 апреля 1996 года Договора об образовании Сообщества России и Белоруссии. В этот день в обеих странах пройдут праздничные мероприятия.
Минск посетит зампред Госдумы Ольга Тимофеева. Она примет участие в торжествах в столице братской республики и зачитает приветствие президента России Владимира Путина и спикера Вячеслава Володина. Напомним, председатель Госдумы также возглавляет Парламентское собрание Союза Белоруссии и России.
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