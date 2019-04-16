Рахмон пригласил Володина посетить Таджикистан
Россия и Таджикистан – надежные стратегические партнеры,
которые достигли высокого уровня сотрудничества, отметил Эмомали Рахмон. По его
словам, большую роль в этом играют межпарламентские связи.
Глава республики пригласил Вячеслава Володина и руководителей фракций Госдумы посетить Таджикистан. Рахмон отметил, что парламентариям было бы важно получить информацию о происходящем "из первых уст". В качестве примера сотрудничества таджикский лидер привел взаимодействие в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Президент отметил, что деловые, торгово-экономические и культурные связи с Таджикистаном имеют 80 российских регионов. При этом в Душанбе ждут прихода больших инвестиций из России, подчеркнул Рахмон.
Глава государства также отметил взаимодействие в сфере образования. По его словам, в российских вузах обучаются 20 тысяч граждан Таджикистана, а с учетом детей трудовых мигрантов – 30 тысяч.
Позиции русского языка в республике сильны, отметил Рахмон. Он напомнил, что великий и могучий изучается в республике с ранних классов. Кроме того, в скором времени в Таджикистане появятся пять новых русскоязычных школ.
Вместе с тем есть и проблемы. В беседе с Володиным Рахмон указал на недостаток педагогических кадров и адаптированных учебников и попросил российских парламентариев посодействовать в решении проблемы. По словам главы государства, этот вопрос он поднимал еще с 1990-х годов.
В ходе встречи была затронута и тема трудовой миграции. Рахмон отметил, что за последние годы Москва и Душанбе достигли большого прогресса в этом вопросе. "В ходе визита также будут подписаны важные документы по этой сфере, в частности, соглашение по организованном набору трудовых мигрантов из Таджикистана для работы в России", – сказал президент.
Тем не менее, отметил Рахмон, некоторые проблемы в этой сфере все еще актуальны. В частности, лидер Таджикистана указал на необходимость упрощения процедур постановки мигранта на учет, получения патентов на работу. "Мы рассчитываем на проведение очередного этапа миграционной амнистии для наших трудовых мигрантов", – сообщил глава государства.
Другой важный аспект сотрудничества двух стран – борьба с терроризмом. По словам Рахмона, расположенная в Таджикистане 201-я российская база является важной частью системы региональной безопасности.
Президент отметил тревожную ситуацию в соседнем Афганистане, где в скором времени ожидается вывод американских войск. В укреплении оборонного потенциала Душанбе рассчитывает на Москву, подчеркнул глава государства.
В конце встречи со спикером Госдумы президент Таджикистана выразил надежду, что поднятые на встрече вопросы станут предметом внимания нижней палаты российского парламента.
Напомним, в октябре прошлого года Госдуму посетил председатель Маджлиси милли (Национального совета) – верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев. Обсуждались различные аспекты отношений двух стран, в том числе положение русского языка в республике. Вячеслав Володин поблагодарил гостя за сохранение образования на русском языке.
Международное сотрудничество – один из приоритетов Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса.
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