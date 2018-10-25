Володин поблагодарил Таджикистан за сохранение русскоязычного образования

Россия ценит работу Таджикистана по сохранению образования на русском языке. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой Маджлиси милли (Национального совета) – верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаидом Убайдуллоевым. Законодатели обсудили развитие отношений двух стран, в том числе совместную борьбу с терроризмом.



Спикер Госдумы напомнил, что по Конституции Таджикистана русский язык служит средством межнационального общения. Володин отметил, что в республике идет строительство пяти школ, где будут изучать русский.

"Мы ценим работу Таджикистана по сохранению образования на русском языке", – сказал председатель нижней палаты.

По словам законодателя, с сентября прошлого года при участии министерств образования двух стран реализуется пилотный проект по направлению российских учителей в школы республики. Кроме того, напомнил Володин, в российских высших учебных заведениях проходят обучение 27 тысяч граждан Таджикистана.

Спикер отметил и рост товарооборота между двумя странами. По итогам прошлого года доля России составила почти четверть внешнеторгового оборота Таджикистана – 23,6%. В целом двусторонняя торговля в 2017 году достигла 717 миллионов долларов.





Кроме того, подчеркнул председатель нижней палаты, Москва ценит вклад трудящихся граждан Таджикистана в России. "Поэтому крайне важно обсудить вопросы законодательного обеспечения", – сказал парламентарий.

В свою очередь, Махмадсаид Убайдуллоев, развивая тему русскоязычного образования в республике, передал Вячеславу Володину просьбу учителя русского с востока Таджикистана о строительстве еще одной школы, где будет изучаться язык Пушкина и Достоевского. Также председатель Маджлиси милли затронул вопрос трудовых мигрантов из Таджикистана, которым запрещен въезд в Россию.

Кроме того, Убайдуллоев отметил роль Москвы по обеспечению безопасности в мире. "Россия всегда находится на переднем плане борьбы с терроризмом. Спасибо ей за оказание военной помощи в борьбе с экстремизмом", – сказал таджикский парламентарий.

Достижения Москвы он назвал "основой основ современного мира". "Мы остаемся самыми главными сторонниками России, российского народа", – добавил законодатель.

Акцентировал внимание глава Маджлиси милли и на значимой роли Госдумы, и в целом парламентариев в решении важных вопросов. "Трибуна Госдумы - не для популизма, а для работы, ответственности и дискуссии", - подчеркнул он.





Вячеслав Володин отметил, что Россию и Таджикистан многое объединяет, в том числе история и язык межнационального общения. "Историю нужно помнить, а язык – беречь. Это большая помощь для тех мигрантов, кто приезжает работать к нам. Они проще встраиваются в общество, у них больше перспектив и возможностей, которые вряд ли найдутся в других странах", - сказал председатель нижней палаты.

Говоря о сотрудничестве законодателей двух стран, спикер напомнил про Парламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). По словам Володина, в рамках этой площадки будет рассмотрен, в том числе, единый список организаций, признаваемых ОДКБ террористическими.

Международное сотрудничество – один из приоритетов Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса за два года работы.