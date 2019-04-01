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Политика

Медведев встретится со всеми фракциями перед отчетом в Думе

Дмитрий Медведев. Фото: www.globallookpress.com
Перед ежегодным отчетом правительства в Госдуме, который состоится 17 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев проведет встречу со всеми фракциями нижней палаты. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщил первый зампред Госдумы Александр Жуков.  
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Первыми с главой правительства встретятся либерал-демократы – 4 апреля. На следующий день – фракция КПРФ.

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 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Спустя несколько дней, 9-го апреля, премьер проведет встречу с депутатами от "Справедливой России", а 11-го – с единороссами. Об этом Александр Жуков рассказал по итогам заседания Совета Госдумы.  

Первый вице-спикер нижней палаты также обратил внимание, что отчет премьер-министра начнется в полдень. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на одного из участников заседания Совета, отчет Медведева продлится не менее четырех часов.  

Напомним, в начале марта депутаты направили в кабинет министров 75 вопросов для предстоящего отчета. Это сделано для того, чтобы был понятен круг тем, которые будут затрагиваться в ходе мероприятия.  

Как сообщалось, 26 вопросов подготовила фракция "Единая Россия", 22 – члены фракции "Справедливая Россия". Депутаты от Компартии и члены фракции либерал-демократов подготовили 20 и 7 вопросов соответственно. 

Фото: www.globallookpress.com

"Думаю, что это поможет, и в подготовке отчета правительства, и, как обычно, мы ожидаем ответов на эти вопросы в письменной форме", – сказал ранее Александр Жуков.  

Глава правительства будет отчитываться перед парламентариями за работу кабмина в 2018 году. Как правило, выступление премьера не ограничено по времени.  

Автор: Иван Поляков1 апреля 2019, 19:44

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