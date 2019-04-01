Медведев встретится со всеми фракциями перед отчетом в Думе
Первыми с главой правительства встретятся либерал-демократы – 4 апреля. На следующий день – фракция КПРФ.
Спустя несколько дней, 9-го апреля, премьер проведет встречу с депутатами от "Справедливой России", а 11-го – с единороссами. Об этом Александр Жуков рассказал по итогам заседания Совета Госдумы.
Первый вице-спикер нижней палаты также обратил внимание, что отчет премьер-министра начнется в полдень. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на одного из участников заседания Совета, отчет Медведева продлится не менее четырех часов.
Напомним, в начале марта депутаты направили в кабинет министров 75 вопросов для предстоящего отчета. Это сделано для того, чтобы был понятен круг тем, которые будут затрагиваться в ходе мероприятия.
Как сообщалось, 26 вопросов подготовила фракция "Единая Россия", 22 – члены фракции "Справедливая Россия". Депутаты от Компартии и члены фракции либерал-демократов подготовили 20 и 7 вопросов соответственно.
"Думаю, что это поможет, и в подготовке отчета правительства, и, как обычно, мы ожидаем ответов на эти вопросы в письменной форме", – сказал ранее Александр Жуков.
Глава правительства будет отчитываться перед парламентариями за работу кабмина в 2018 году. Как правило, выступление премьера не ограничено по времени.
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