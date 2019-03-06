Вышедшего к народу Порошенко прилюдно унизили

Президент Украины Петр Порошенко колесит по стране, встречается с избирателями в рамках предвыборного тура и раздает новые обещания. Навешивание лапши на уши порядком утомило граждан Незалежной, и они дали отповедь главе государства.

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