Вышедшего к народу Порошенко прилюдно унизили
Петр Порошенко приехал в одно из сел, где встретился с местными
жителями. "На Украине не должно быть провинции. Качественные дороги,
зеленый туризм, сельская медицина, новые школы и детские сады – изменения,
реальные для каждой общины", – написал на своей странице в Twitter
украинский лидер.
Новая лапша на ушах не пришлась украинцам по вкусу. Пользователи Сети резко отреагировали на очередные пафосные обещания Порошенко. "Кон Чен Ый", – прокомментировал запись главы государства пользователь Ernest Hemingway.
В свою очередь Александр Мищенко нелицеприятно высказался о ликующих при виде Порошенко людях и добавил, что они заслуживают его пожизненного президентства. "Сколько ты этим терпилам платишь, чтоб они тебе хлопали?" – задал вопрос пользователь Одесса.
Другие комментаторы напомнили о последних инцидентах с участием Порошенко. На одной из встреч с избирателями украинский лидер снял с женщины шапку и швырнул ей в лицо. В другой раз президент потрепал за нос мужчину. "Хоть одну шапку сорвал?" – с насмешкой написал в Twitter президента Тимур Рыбалка.
Сьогодні з громадою Іларіонівської селищної ОТГ говорили про те, що в Україні не має бути провінції. Якісні дороги, зелений туризм, сільська медицина, нові школи та дитячі садки – зміни, реальні для кожної громади. pic.twitter.com/9SQUfsnNve— Петро Порошенко (@poroshenko) 5 марта 2019 г.
Неадекватное поведение Порошенко – показатель его нервозности, уверены политологи. До президентских выборов на Украине остается несколько недель, а рейтинг у главы государства не ахти. К тому же политику не дают покоя коррупционные скандалы, в которых он замешан.
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