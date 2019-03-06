Вышедшего к народу Порошенко прилюдно унизили

0
Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Среда 6 марта
Лента новостей
15:09
Травматолог рассказал как правильно падать на льду
15:07
Канделаки задала неловкий вопрос о секс-игрушках в эфире
14:45
Любовник Сотниковой раскрыл подноготную их романа
14:44
Конспирация провалилась: Лазарев впервые о тайной связи с Лорак
14:31
Звезда "Дома-2" легла в постель с первым встречным
14:16
В Испании скончалась самая грустная в мире слониха
14:04
Юлия Барановская разрыдалась в эфире Первого канала
13:56
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 марта 2019 года
13:49
Беременную Подольскую предупредили об угрозе выкидыша
13:47
Известный российский лыжник погиб в ДТП в Литве
13:44
В "ЕР" осудили владимирскую чиновницу за слова о школьном питании
13:29
Жена доводила Башарова своей ревностью
13:24
Страшное ДТП произошло на Ставрополье (видео)
13:20
Собчак сорвалась на мат после жесткого избиения
13:10
Известная актриса подарила всем свою любовь
13:03
"Хотели? Получайте!": Кравец поразила снимком без парика
12:45
Не может завязать: Буланова рассказала о самом сокровенном
12:39
Мать и брата Юрия Дудя жестоко избили в Москве
12:38
Скрытный Смольянинов удивил роликом с трехмесячным сыном
12:21
Солист The Prodigy перед смертью умолял жену вернуться
12:18
Назван лучший город для путешествия на 8 Марта
11:52
"Ты в этих очках такой Знайка": Пугачева преобразила Галкина
11:51
Туктамышеву ошарашили неожиданным подарком
11:45
Храм Христа Спасителя потребовали заново освятить после "шабаша" Цымбалюк-Романовской
11:44
Известный футболист прочеканил блин на Масленицу (видео)
11:40
Более 150 россиян выступят на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады в ОАЭ
11:20
"Без глаз": ужасные детали гибели группы Дятлова
11:14
Москвичей предупредили об арктическом вторжении
11:13
Не плачь: Татьяне Булановой – 50
11:02
"Жить мне скоро будет негде": мать Тимати сделала неожиданное заявление
10:38
Секрет раскрыт: какого секса хочет женщина
10:31
Ковальчук поставила крест на стройной фигуре
10:20
Разбитый инсультом Борис Моисеев покидает Россию
10:20
"Фальшивка полная": лицемерную Бузову разнесли за брошенных детей
09:46
"Это был удар": тренер о состоянии сдавшего Плющенко
09:41
Скабееву распекли за безвкусицу и дорогую обувь
09:25
Врачи спасают сраженную Божену Рынскую
08:48
Киркоров жестоко обманул зрителей
08:32
"Занимайся собой сама": Алибасов дерзко ответил Милявской
07:53
Собчак и Богомолова благословили на союз
05:32
"Родит в любой момент": врачи обеспокоены состоянием Маркл
03:26
В России встали на защиту затравленного русофоба Гордона
01:20
Реальные истории: ругает ребенка на людях
23:15
68-летняя вдова Кобзона в центре Москвы выставила свои сокровища
21:51
Собчак и Волочкову допросят из-за кровавого убийства
21:47
Жена известного боксера поразила откровенным видео в бикини
21:19
Покончившая с нытьем Дакота жестко высказалась
21:14
Мужчину случайно вылечили от ВИЧ
20:52
Рассекречена фотосессия дочери Кудрявцевой
20:39
Тарасов и Костенко бросили дочку и отправились отдыхать
20:32
Крупный астероид пролетел рядом с Землей
20:28
Под Нижним Новгородом слесарь покалечился на рабочем месте
20:16
Ижевчанин случайно убил обидчика в драке
19:56
"Маркл" оттаскала за волосы "Миддлтон" (видео)
19:43
В Казани при ДТП пострадали пожилая женщина и ребенок
19:38
Сделано заявление о ядерном ударе по Европе
19:21
Ведущую шоу "Дом-2" обхаживает чернокожий красавчик
19:20
В Екатеринбурге женщина на иномарке переехала пенсионерку
19:16
Молодая фаворитка Петросяна скрывала жуткие прыщи под тоннами макияжа
19:05
83-летняя жительница Тюмени выжила после падения из окна
19:00
В Омске у детского сада сбили ребенка
18:34
Стонущая Штурм изобразила половой акт (видео)
18:26
Под Ростовом легковушка залетела под КамАЗ
18:20
Подробности инцидента с лифтом в клинике на Рублевке
18:11
Ушлая сиделка тайно сделала фото неизлечимо больной Маргариты Тереховой
18:04
Бузова с криком накинулась на "сделавших детей" мужчин
17:43
Загадочные НЛО над Германией привели в ужас (видео)
17:18
Россияне неожиданно поддержали заговорившего о вони Макаревича
16:59
В клинике на Рублевке сорвался лифт с людьми
16:55
Стрелявших у Крымского моста украинцев поставили на колени
16:29
Андрей Данилко раскрыл грязную семейную тайну
16:21
"У нас даже свадьбы не было!": известная актриса предъявила Корчевникову подвенечные наряды
16:17
Смерть от рака: Джигурда рассекретил любовника Волочковой
16:04
Распутина пустила домой мужа после ссоры
16:03
Скабеева пошла по стопам отравленных Скрипалей
15:30
Правильные подарки для нее от Oral-B
15:22
Обнародован сценарий возвращения Крыма Украине
15:17
Постаревшая дочь Маликова удивила странным нарядом
15:10
"Беременная" от Киркорова инсценировала свою смерть
15:05
Жизнь малолетней дочки Кравец превратилась в ад после насилия в туалете
15:00
В Москву привезли лучших собак со всего мира
14:56
Раскрыта неожиданная польза ожирения
14:51
"Нечем лечиться": популярные лекарства изъяли из российских аптек
14:23
Лазарев и Корчевников борются с наркозависимостью
14:22
Милявская похвасталась постройневшей фигурой
14:15
"Я больше не могу": ведущая Зейналова пришла попрощаться
14:06
Есть пострадавшие: в Башкирии пьяный водитель протаранил машину ДПС
13:56
Что нельзя дарить женщинам на 8 марта
13:52
Под Москвой двое мужчин устроили наркопритон
13:47
"Почему именно Гуф?": замужнюю Водонаеву уличили в новом романе
13:41
Британская Telegraph опубликовала псевдорасследование о ЧВК Вагнера
13:41
На грани выживания: дочь и внучка лидера "Кар-Мэн" прозябают в нищете
13:39
МКБ занял первое место среди российских банков в рейтинге Forbes
13:35
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 марта 2019 года
13:34
Объявлено о ракетном ударе Украины по Крыму
13:23
Законопроект о цифровых правах прошел второе чтение в Думе
13:18
Люди всполошились от предложения плюнуть в лицо Задорнову
13:16
Разъяренная экс-супруга отрубила Деппу палец
13:14
"Поставили в сауне шеренгой и отобрали": Ревва шокировал признанием о попадании Галкина на экран
12:54
Алкоголику Порошенко вынесли жуткий вердикт
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Сын" Спартака Мишулина оказался убийцей
"Круче Пугачевой": россияне дерутся за билеты на концерт Цымбалюк-Романовской в храме Христа Спасителя
Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
Волочкова сорвала интервью после обнародования ее интимного секрета
"Крышу снесло": Малышева удивила поведением в эфире
Политика

Вышедшего к народу Порошенко прилюдно унизили

Петр Порошенко. Фото:twitter.com/poroshenko
Президент Украины Петр Порошенко колесит по стране, встречается с избирателями в рамках предвыборного тура и раздает новые обещания. Навешивание лапши на уши порядком утомило граждан Незалежной, и они дали отповедь главе государства.
прочитано 1739 раз

Петр Порошенко приехал в одно из сел, где встретился с местными жителями. "На Украине не должно быть провинции. Качественные дороги, зеленый туризм, сельская медицина, новые школы и детские сады – изменения, реальные для каждой общины", – написал на своей странице в Twitter украинский лидер.

ПО ТЕМЕ

Слабак и мямля: Порошенко публично смешали с грязью

Отчаявшийся Порошенко бросился в ноги Путину

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Новая лапша на ушах не пришлась украинцам по вкусу. Пользователи Сети резко отреагировали на очередные пафосные обещания Порошенко. "Кон Чен Ый", – прокомментировал запись главы государства пользователь Ernest Hemingway.

В свою очередь Александр Мищенко нелицеприятно высказался о ликующих при виде Порошенко людях и добавил, что они заслуживают его пожизненного президентства. "Сколько ты этим терпилам платишь, чтоб они тебе хлопали?" – задал вопрос пользователь Одесса.

Другие комментаторы напомнили о последних инцидентах с участием Порошенко. На одной из встреч с избирателями украинский лидер снял с женщины шапку и швырнул ей в лицо. В другой раз президент потрепал за нос мужчину. "Хоть одну шапку сорвал?" – с насмешкой написал в Twitter президента Тимур Рыбалка.

Неадекватное поведение Порошенко – показатель его нервозности, уверены политологи. До президентских выборов на Украине остается несколько недель, а рейтинг у главы государства не ахти. К тому же политику не дают покоя коррупционные скандалы, в которых он замешан. 

Автор: Иван Поляков6 марта 2019, 14:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

567

комментарии

Политика

Загнанный в угол Порошенко готовит побег из страны
Неудачник Лукашенко снова шантажирует Путина
"По шпаргалке Путина": Трампа предали анафеме на родине
Алкоголику Порошенко вынесли жуткий вердикт

Шоу-бизнес

Любовник Сотниковой раскрыл подноготную их романа
Конспирация провалилась: Лазарев впервые о тайной связи с Лорак
Звезда "Дома-2" легла в постель с первым встречным
Собчак с Богомоловым сняли за границей

Проишествия

Разрушительный смерч унес жизни 22 человек (видео)
Появилось видео избиения генерал-полковника в Москве
Топ-менеджера крупного банка и шестерых лыжников накрыла лавина в горах Архыза (видео)
Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер

Lifestyle

Алена Бабенко: казнить нельзя помиловать
Садальский похвалил Хабиба за борьбу с обнаженкой в театре
Концерт с музыкой искусственного разума довел публику до экстаза
Умер знаменитый композитор
Шоу-бизнес

Жизнь малолетней дочки Кравец превратилась в ад после насилия в туалете

Состояние ребенка очень тяжелое
Шоу-бизнес

Врачи спасают сраженную Божену Рынскую

Тело ее покойного мужа не отдают
Политика

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному

Зарвавшегося Батьку спустили с небес на землю
Шоу-бизнес

Канделаки задала неловкий вопрос о секс-игрушках в эфире

Присутствующие смутились

Гороскоп

Новую любовь вдовы Децла ожидает скорый конец
Самбурская готовится к рождению ребенка
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Не плачь: Татьяне Булановой – 50
Болен?: исхудавший Бондарчук напугал своим видом
Горячие бразильянки показали прелести на карнавале
Постаревшая на 20 лет Бузова заявилась в Кремль

Спорт

Жена известного боксера поразила откровенным видео в бикини
Хоккеисты "Рязани" завершили сезон массовой дракой (видео)
Начала гнить нога: Кокорину сожгли кожу в СИЗО
Губерниев высмеял крестившуюся Вяльбе

Регионы

Сделано откровенное заявление об опасности Крымского моста
Что стало с Крымским мостом после чудовищного шторма
Скандальный стриптиз в отделении полиции возбудил руководство МВД (видео)
Повисшую на турнике малышку спасли от смерти в последний момент (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru