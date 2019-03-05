Загнанный в угол Порошенко готовит побег из страны

До президентских выборов на Украине остается меньше месяца. В случае, если Петр Порошенко поймет, что у него нет шансов победить на них, он обязательно организует провокацию на юго-востоке страны и, возможно, попытается втянуть в конфликт Россию. А сам спокойно сбежит на Запад и будет оттуда наблюдать за большой войной.

Загнанный в угол Порошенко готовит масштабную провокацию, предупреждает экспертное сообщество. И проблема не только в том, что президент прекрасно понимает безнадежность своего положения: он скатился на третью строчку предвыборных рейтингов популярности. Ему уже не догнать убежавших далеко вперед Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко.

Наверняка Порошенко видит и осознает, до чего он довел страну и ее граждан: неподъемные тарифы, рост цен, инфляция, закрытие предприятий, нищенские пенсии… И это при том, что Украина умудрилась влезть в огромные долги, набрав кредитов у МВФ, отдавать которые просто нечем. А если долг не вернуть, то к концу этого года на Украине автоматически наступит дефолт.

И если даже, в этот момент у власти будет не Порошенко, а кто-то другой, то этот другой обязательно захочет, чтобы ответственный за дефолт понес заслуженное наказание. Тем более, что уже сейчас бывшие соратники президента обещают посадить его в тюрьму за все, что он натворил. Получается, что Петру Алексеевичу надо срочно уносить ноги, но просто сбежать из страны – не комильфо. Поэтому сначала он развяжет маленькую победоносную войну.

Ситуация может развиваться по нескольким сценариям. Самый реалистичный выглядит так: между первым и вторым турами выборов Порошенко, понимая, что остался у разбитого корыта, дает приказ своим военным начать стрельбу на российской границе или, как в ноябре прошлого года, попытаться прорваться по морю к Крымскому мосту.





Россия жестко отреагирует на провокацию, Порошенко начнет военные действия и одновременно обратится к Западу – мол, помогите, убивают! Европа вмешиваться в военные действия, конечно же, не будет, но может предложить мученику Петру Алексеевичу политическое укрытие. Иной возможности спастись у загнанного в угол президента больше не будет.

Другой сценарий более жесткий: развязав войну с Донбассом или с Россией, Порошенко объявит в стране военное, а вместе с ним и чрезвычайное положение. В этих условиях проводить второй тур выборов будет невозможно. Понадеявшись на защиту военных Порошенко уцепиться зубами за власть, но, скорее всего, долго не усидит.





Экономика Украины не выдержит полномасштабных военных действий и народ восстанет против президента, устроившего очередное кровопролитие. В этом случае Незалежную ждет очередной Майдан, горящие покрышки на улицах и прочие атрибуты уличных беспорядков. Остановить это сможет только бегство Порошенко по примеру Януковича. Вот только Россия в этом случае свои границы уже закроет: ей достаточно одного президента-беглеца.

Единственный выход для Порошенко – смириться с судьбой, признать свое поражение на выборах и отдать власть более успешным людям. Тем более, сам президент недавно заявил, что готов нести крест депутата Европарламента. Правда, осталась самая малость – каким-то образом сделать так, чтобы Украина вошла в состав Евросоюза. Не это ли обещал Петр Порошенко, выступая на майдане в 2014 году?