Алкоголику Порошенко вынесли жуткий вердикт

Нервозности, неадекватному поведению и излишнему увлечению президента Украины Петра Порошенко горячительными напитками найдено объяснение. Оказалось, ситуация у главы Незалежной – серьезнее некуда. Ему настоятельно рекомендовали взять отпуск.



Петр Порошенко ведет себя очень странно: то срывает шапки с окружающих, то треплет кого-то за нос, то грубит людям. "Это показатель определенной нервности действующего президента", - заявил на пресс-конференции в Киеве политолог Алексей Якубин.



По его мнению, причина неадекватного поведения Порошенко кроется в коррупционных скандалах, в которых он замешан. Прежде всего речь идет о Министерстве обороны.

Эксперт отметил, что Порошенко выделяет на военное строительство большие средства, однако есть много вопросов к расходованию этих денег. Он напомнил о взрывах на военных складах и раскрытии коррупционных схем в ведомстве.

А в последнее время Петр Порошенко как с цепи сорвался. На одной из встреч с избирателями украинский лидер снял с женщины шапку и швырнул ей в лицо. В другой раз президент потрепал за нос мужчину.

Порошенко сорвал с девушки шапку после вопроса: «За что преследуют Шария?» pic.twitter.com/EZT0g5YURs — RT на русском (@RT_russian) 28 февраля 2019 г.

По всей видимости, нервишки у главы государства шалят, что неудивительно: за месяц до президентских выборов на Украине – 2019 рейтинг Порошенко оставляет желать лучшего. Главу государства опережает комик Владимир Зеленский.

Сомнительные поступки Порошенко и откровенно хамская манера общения с простыми людьми могут обрушить его и без того невысокий рейтинг. В последние месяцы уровень одобрения главы государства не превышает 15%.