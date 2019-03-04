Сказочницу Тимошенко поставили на место

Юлия Тимошенко вконец завралась. В пылу предвыборной борьбы лидер "Батькивщины" делает популистские заявления и обещает невыполнимое.

Продолжение: Порошенко после похмелья вышел на люди с бутылкой

Украинские города завешаны предвыборными плакатами Тимошенко, на которых "оранжевая принцесса" обещает в два раза снизить цены на газ для населения. Это обман чистой воды, предупреждают эксперты. Выполнить такое обещание невозможно, заявил глава правления компании "Нафтогаз" Андрей Коболев.

"Президент таких полномочий не имеет. Нужно попробовать выиграть парламентские выборы. Но даже после этого снижение цены на газ, по моему мнению, будет невозможным по той простой причине, что это является главным условием сотрудничества с МВФ", – приводит слова Коболева издание "ПолитНавигатор".

Условия, на которых международные организации дают кредиты Украине, изменить уже нельзя, сказал глава компании. Он напомнил, что сама Тимошенко в бытность премьер-министром договорилась с МВФ о повышении цены на газ.

Никакого снижения цен на газ не будет, потому что это экономически неправильно. Это сделает невозможным наше сотрудничество с международными партнерами.

Коболев отметил: если украинцы не в состоянии платить за газ по существующим ценам, выходом из ситуации может стать система монетизированных субсидий. Это доказала практика западных стран.

Тем временем Юлия Тимошенко продолжает вводить избирателей в заблуждение. Кроме снижения тарифов на газ, она пообещала вернуть украинцам их советские сбережения, сгоревшие в начале 90-х годов. Глава "Батькивщины" заявила, что в случае победы на президентских выборах инициирует проведение этого процесса. Эксперты сомневаются, что дырявый бюджет страны позволит воплотить мечты Тимошенко в жизнь.







Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Согласно опросам общественного мнения, в рейтинге кандидатов первое место у комика Владимира Зеленского, на второй позиции – Юлия Тимошенко. Замыкает тройку лидеров действующий президент Петр Порошенко.