Крупные проблемы: Порошенко извел себя пьянством и жаждой власти
Судя по всему, Петро Порошенко довел до того себя, что ему пришлось бросить пить. Во всяком случае, так считает экстрасенс.
"Я не вижу, что на данный момент этот человек употребляет алкоголь. Сейчас он находится в большом моральном напряжении, связанным с работой, и его окружают крупные проблемы, связанные с какими-то проверками правоохранительных органов", – поделилась Светлана Чеботатева. Кроме того, экстрасенс увидела, что у президента Украины накопилась большая усталость, он испытывает неуверенность в завтрашнем дне и неопределенность.
"Надежда эта связанна с предстоящими выборами президента на Украине. Но большая вероятность, что надежда неоправданная. Он ждет завершения определенного периода, когда он сможет отдохнуть и позволить себе расслабиться", – рассказала парапсихолог и таролог.
После того, как Порошенко стал президентом, его не раз видели пьяным на публике. Президента Украины Петра Порошенко все чаще можно увидеть на публике в откровенно неадекватном состоянии.
Напомним, видео с пьяным президентом Украины, рассуждающим об агрессии России на встрече с военнослужащими вооруженных сил Украины, вызвало в феврале 2017 года у пользователей Сети возмущение, негодование и смех. Многие сразу заметили, что Петр Порошенко не смог с первого раза выговорить слово "прапорщики".
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