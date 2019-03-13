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Общество

Вот это поворот: Белоруссия признана задницей мира

Фото: www.globallookpress.com
Белоруссию неожиданно превратилась в задницу мира. Такое сравнение вряд ли понравится гражданам страны.
прочитано 297 раз

В трейлере нового сезона комедийного сериала "Адаптация" показан разговор двух сотрудников ЦРУ. "Линда, вы нашли Айви? Если Хариссон узнает, поедем работать в задницу мира. В Уганду или Беларусь", - говорит один разведчик. "Сэр, а где это, Беларусь?", – с удивлением спрашивает другой.

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По сюжету сериала американская разведка внедряет в российскую компанию под видом русского инженера своего лучшего агента Эштона Айви. Однако шпион влюбляется в русскую девушку и вся операция срывается.

Конечно, Белоруссия никакая не задница мира. Страна находится в Европе и после распада СССР стала защитным буфером России от Запада. Правда, лидер страны Александр Лукашенко недавно пригрозил Москве, что она может потерять своего защитника, если не компенсирует Минску финансовые потери от высоких цен на нефть.

Автор: Александр Комаров13 марта 2019, 23:14
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