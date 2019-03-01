Заговорившего о дружбе с Россией Зеленского поставили на место
Украинской стороне нужно подкрепить реальными шагами свои заявления о необходимости переговоров с Россией. Слова Зеленского могут носить популистский характер, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
"Украина должна делом доказать готовность и возможность примирения с Донбассом. В готовность Украины к реальному прекращению войны не верится – верится лишь в популизм некоторых участников украинской президентской гонки", – сказал парламентарий в интервью РИА Новости.
Не словом, а делом украинская сторона должна показать свое стремление к миру. В сладкие обещания Россия не поверит.
Ранее шоумен Владимир Зеленский заявил, что достижение мира на Украине невозможно без переговоров с Россией. По его словам, к диалогу нужно привлечь США и Великобританию. Артист также подчеркнул, что никаких компромиссов по поводу суверенитета и независимости Украины быть не может.
#Зеленский #Порошенко #Львов pic.twitter.com/PU5MyEkIbR— Михаил Насибуллин (@mihanasi) 20 февраля 2019 г.
По сути, это означает, что Зеленский, как и Петр Порошенко, считает Крым украинским. В этом случае у артиста не никаких шансов на продуктивные переговоры с Россией, ведь Москва не раз заявляла, что вопрос с Крымом закрыт раз и навсегда: республика вернулась в родную гавань и это не обсуждается.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта 2019 года. Лидером гонки остается Владимир Зеленский: за него готовы отдать свои голоса 27,3% избирателей. Главу партии "Батькивщина" поддерживают 18,8% избирателей. Ей в спину дышит действующий президент Петр Порошенко с 18,2%. На пост главы Украины на этих выборах претендует рекордное за всю историю число кандидатов – 44 человека.
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