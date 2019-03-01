Заговорившего о дружбе с Россией Зеленского поставили на место

0
Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Пятница 1 марта
Лента новостей
18:58
"Не высосать душу": испугавшаяся порчи Собчак закрыла глаза сыну
18:52
Жена Аршавина рискует остаться без дочери
18:36
В страшном ДТП под Нижним Новгородом пострадали 8 человек
18:21
"Столько неадеквата существует": Фадеев высказался о скандале с экс-солисткой Serebro
18:04
Как "Единая Россия" помогает автомобилистам
18:01
Чехова пережила жуткий стресс из-за маленького сына
17:41
"Он в постели такое животное": Бузова о сексе с участником шоу "Дом-2"
17:10
Семья из Подмосковья заблудилась в горах
16:52
Россиянкам предложили перенять американские стандарты красоты
16:38
Любовница Тимати оправдалась за округлившийся живот
16:26
Как нас программируют рекламщики
16:13
Оплеванная завистницами Водонаева борется с лишним весом
16:00
Рапунцель из шоу "Дом-2" оставила грудную дочь "бомжевать"
15:45
В официальной версии гибели группы Дятлова нашли несостыковки
15:24
Смерть ребенка в больнице под Калининградом обернулась серьезными последствиями
15:23
Памела Андерсон распекла воинствующего Трампа
14:59
Глюк'Ozа хлопнула дверью перед носом ревнивого мужа
14:45
Бородина умерла от рака
14:42
Дети взбесили Настю Рыбку
14:14
Муж отвлекся от стареющей Заворотнюк на чужие прелести
14:14
Найден способ предотвратить рак
14:04
"Я одержима": звезда "Игры престолов" рассказала об отношениях с коллегой
13:39
Смертельная авария на Кутузовском проспекте попала на видео
13:35
47-летняя Заворотнюк спрятала живот за пышной юбкой
13:29
Россияне высмеяли бредящего о "Киевской Руси" Климкина
13:19
Подозреваемые в стрельбе у школы в Нижнем Новгороде задержаны
13:14
Двух голодных медвежат нашли на заброшенной заправке в Дагестане
12:52
Жилстройбанк лишился лицензии
12:48
Роскошная Нетребко произвела фурор на Венском балу
12:48
На борту летевшего в Махачкалу лайнера умерла женщина
12:34
Ургант устроил похороны в эфире Первого канала
12:26
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 марта 2019 года
12:16
В Югре задержали трех террористов
12:07
"Полнеющий и отталкивающий": Шифрин пришел в ужас от своего тела
12:05
В Хабаровске детей с проездными выгнали из автобуса на мороз
12:01
В Нижнем Новгороде возле школы устроили стрельбу
11:58
"Вот так бывает, когда слишком долго молчишь": Кабаева оправдалась за срыв
11:57
В Сеть попало видео воздушного боя между Пакистаном и Индией
11:50
Учениц Тутберидзе побили на первенстве Москвы
11:35
Один из богатейших людей мира заболел раком
11:29
Сестра раскрыла правду о бессердечной Маркл
11:21
В США умер известный музыкант русского происхождения
11:16
Житель Кургана разбился насмерть при чистке снега
11:07
Радикалы пригрозили сорвать концерты одессита Жванецкого
11:04
В Барнауле загорелся топливный резервуар (видео)
11:00
Concord Orchestra: такого рока вы еще не слышали
10:59
"13 лет его спасала": известная актриса рассказала об уходе от мужа-алкоголика
10:44
Рианна возбудила народ пышными формами
10:39
На востоке Москвы мусоровоз задавил пенсионерку
10:29
Расфуфыренный Киркоров оконфузился на гастролях
10:27
Обнародована окончательная версия гибели группы Дятлова
10:13
"Попал под гребенку": Агутин шокирован предательством
09:53
Водитель снял на видео смертельное ДТП с сотрудником полиции
09:44
Обледеневшую Андрееву отогрели у костра
09:38
Кейт Миддлтон ушла в отрыв в ирландском пабе (видео)
09:31
Жена озвучила неутешительный диагноз Кержакова
09:14
"Уже не смешно": исхудавшая Пугачева напугала своим видом
09:13
Главные события Москвы
09:04
Неадекватный Порошенко оттаскал украинца за нос
08:41
В Башкирии после аварии перевернулся микроавтобус
08:30
Старый гей сделал заявление о разрыве отношений с Медведевой
08:17
Американцы вывезли из Сирии 50 тонн золота
08:08
В Москве в жуткой аварии погиб сотрудник полиции (видео)
07:48
В Москве такси врезалось в столб
07:44
Звезду популярного сериала доставили в больницу с инсультом
07:31
В метро Москвы произошел сбой
07:30
"Все разваливается": недовольные россияне проговорились про Крымский мост
07:01
Новые законы сильно изменят жизнь россиян в марте
06:24
Обласканная Милявская кричала что есть мочи в компании молодых красавцев
03:11
Гороскоп на март 2019 года
01:16
Реальные истории: Муж ненавидит лучшую подругу
00:26
Вскрылась связь Лазарева с украинской певицей Maruv
23:14
"Все глаза, наверное, выплакала": Асмус намекнула на проблемы с Харламовым
22:00
Тимошенко собирает новый Майдан в Киеве
21:57
Прикованный к коляске Билан расхохотался от бессилия
21:40
"Близость у нас чаще двух раз в месяц": интимные откровения мужа звезды "Голоса"
21:40
Фотографа-убийцу спасли от изнасилования
21:24
Страшная и высохшая: злую от недоедания Водонаеву заплевали обиженные пышки
21:21
Рассерженная Бородина врезала обнаглевшей подписчице
20:55
Ученые предсказали исчезновение облаков
20:45
В Кремле ответили на дерзкие требования к Путину
20:37
Топ-менеджера крупного банка и шестерых лыжников накрыла лавина в горах Архыза (видео)
20:34
Мстительный Шнуров публично унизил бывшую жену
20:28
Пенсионерка в Омске взяла кредит на снятие порчи
19:56
Озабоченная Лолита в ночной рубашке шокировала россиян
19:36
Мужчина в Казани изрезал собутыльников и набросился на полицейского
19:25
Миллионерша Пугачева после скандала с юбилеем снизошла до простого народа
19:21
"ЕР" требует найти виновных в падении ледяной глыбы на ребенка
19:12
Ретейлеры объявляют Visa и Mastercard бойкот
19:00
Курс рубля рухнет в марте: Трамп атакует россиян
18:53
Спортивный стиль в мужском гардеробе
18:48
В Ростове вынесен приговор по громкому делу о госизмене
18:43
"Сейчас так мне трудно": еле живая Малышева расплакалась в элитном магазине
18:23
"Сплошной изюм": народ в восторге от эпатажной дочери Гузеевой
18:12
Борисов притащил к звезде группы "Арабески" узбекских родственников
17:37
Трамп превращает Зеленского в послушную куклу
17:30
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье
16:43
"Убил собаку и ранил жену": Украина ставит крест на "Евровидении" из-за Лазарева
16:23
Законопроект об "ипотечных каникулах" внесен в Думу
16:17
Объявлено о критических недостатках Крымского моста
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Карина Мишулина разоблачила гнусную многоходовку Первого канала
"Уже не смешно": исхудавшая Пугачева напугала своим видом
Тимошенко собирает новый Майдан в Киеве
Счастливый Виторган объявил о рождении дочери
Миллионерша Пугачева после скандала с юбилеем снизошла до простого народа
Убийства и насилие: сделано шокирующее заявление о прошлом Зеленского
Политика

Заговорившего о дружбе с Россией Зеленского поставили на место

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Сладким обещаниям кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского  в России не поверили. Комик заговорил о неизбежности переговоров с Москвой, но эти слова необходимо подкрепить делами.

Продолжение: Клоун Зеленский превратил выборы на Украине в цирк

прочитано 473 раза

Украинской стороне нужно подкрепить реальными шагами свои заявления о необходимости переговоров с Россией. Слова Зеленского могут носить популистский характер, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

ПО ТЕМЕ

Объявлено о дуэли Зеленского с Порошенко

 Выборы президента Украины 2019

Сюжеты Выборы президента Украины 2019

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"Украина должна делом доказать готовность и возможность примирения с Донбассом. В готовность Украины к реальному прекращению войны не верится – верится лишь в популизм некоторых участников украинской президентской гонки", – сказал парламентарий в интервью РИА Новости.

Не словом, а делом украинская сторона должна показать свое стремление к миру. В сладкие обещания Россия не поверит.

Ранее шоумен Владимир Зеленский заявил, что достижение мира на Украине невозможно без переговоров с Россией. По его словам, к диалогу нужно привлечь США и Великобританию. Артист также подчеркнул, что никаких компромиссов по поводу суверенитета и независимости Украины быть не может.

По сути, это означает, что Зеленский, как и Петр Порошенко, считает Крым украинским. В этом случае у артиста не никаких шансов на продуктивные переговоры с Россией, ведь Москва не раз заявляла, что вопрос с Крымом закрыт раз и навсегда: республика вернулась в родную гавань и это не обсуждается.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта 2019 года. Лидером гонки остается Владимир Зеленский: за него готовы отдать свои голоса 27,3% избирателей. Главу партии "Батькивщина" поддерживают 18,8% избирателей. Ей в спину дышит действующий президент Петр Порошенко с 18,2%. На пост главы Украины на этих выборах претендует рекордное за всю историю число кандидатов – 44 человека.


Автор: Александр Комаров1 марта 2019, 17:16

комментарии

Политика

Истеричный Лукашенко набросился с претензиями на Путина
Порошенко отправляют на пожизненное
Нагрубивший Путину Лукашенко объявил об уходе
Нахал Зеленский сделал хамский выпад в адрес Путина

Шоу-бизнес

"Не высосать душу": испугавшаяся порчи Собчак закрыла глаза сыну
Жена Аршавина рискует остаться без дочери
"Столько неадеквата существует": Фадеев высказался о скандале с экс-солисткой Serebro
Чехова пережила жуткий стресс из-за маленького сына

Проишествия

Топ-менеджера крупного банка и шестерых лыжников накрыла лавина в горах Архыза (видео)
Появилось видео избиения генерал-полковника в Москве
Взрыв у стен Кремля скрывали целые сутки
Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер

Lifestyle

Алена Бабенко: казнить нельзя помиловать
Садальский похвалил Хабиба за борьбу с обнаженкой в театре
Концерт с музыкой искусственного разума довел публику до экстаза
Умер знаменитый композитор
Шоу-бизнес

"Уже не смешно": исхудавшая Пугачева напугала своим видом

Новое фото Примадонны не обрадовало фанатов
Шоу-бизнес

Счастливый Виторган объявил о рождении дочери

Артист поделился радостной новостью
Шоу-бизнес

"Вот так бывает, когда слишком долго молчишь": Кабаева оправдалась за срыв

Она не сдержала эмоций из-за провокации
Шоу-бизнес

"Попал под гребенку": Агутин шокирован предательством

Он надеялся получить почетное звание

Гороскоп

Гороскоп на март 2019 года
Вскрылась роковая ошибка Собчак и Виторгана
Больная Федосеева-Шукшина спасается бегством
Совет на выходные

Фоторепортажи

47-летняя Заворотнюк спрятала живот за пышной юбкой
Эффектная Ходченкова сверкнула бельем перед лицом Серебрякова
Помолодевшая Лариса Удовиченко стала неузнаваемой
Известная модель предсказала свою смерть

Спорт

Учениц Тутберидзе побили на первенстве Москвы
Старый гей сделал заявление о разрыве отношений с Медведевой
Медведеву назвали виновной в провале Туктамышевой
Загитова ловко ушла от неудобного вопроса о Медведевой

Регионы

"Все разваливается": недовольные россияне проговорились про Крымский мост
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье
Скандальный стриптиз в отделении полиции возбудил руководство МВД (видео)
Повисшую на турнике малышку спасли от смерти в последний момент (видео)
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru