Слетевшему с катушек Порошенко влепили звонкую пощечину

Новая провокация в Керченском проливе может дорого обойтись президенту Украины Петру Порошенко. В авантюру украинского лидера не захотели вмешиваться даже американцы: в Вашингтоне не стали обещать лидеру Незалежной поддержку, если украинские корабли вновь пойдут на прорыв.



О позиции Вашингтона сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник из числа американских экспертов. Он заявил, что действия Порошенко в Керченском проливе не поддержит и Евросоюз.



Источник отметил, что если украинский лидер все-таки направит корабли в Керченский пролив, то разбираться с последствиями будет сам. "Поэтому Порошенко отказали в довольно жесткой форме", – пишут журналисты.

Отказ американцев поддерживать бесноватого Порошенко стал для него тяжелым ударом. Украинский лидер неоднократно заявлял, что Киев продолжит направлять корабли через Керченский пролив.

Эксперты полагают, что Порошенко готовит новый поход своей потешной эскадры в первой половине апреля. Все зависит от президентских выборов.

Если победитель не определится в первом туре, то будет проведено повторное голосование. Порошенко в таком случае может пойти ва-банк и попытаться поднять свой рейтинг на волне антироссийской истерии.

Впрочем, ноябрьский инцидент в Керченском проливе Порошенко не помог. Несколько украинских кораблей были задержаны российскими пограничниками, Запад ограничился выражением озабоченности.

А рейтинг Порошенко как был низким, так и остался. Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта, а украинский лидер серьезно уступает актеру Владимиру Зеленскому и бывшему премьеру Юлии Тимошенко.