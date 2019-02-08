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Политика

Володин обвинил США в нарушении прав народа Венесуэлы

Вячеслав Володин. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы/duma.gov.ru
Источником власти в Венесуэле является ее народ, а не Госдепартамент США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты раскритиковал действия Соединенных Штатов, желающих свержения действующего лидера боливарианской республики Николаса Мадуро.  
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Володин напомнил, что Николас Мадуро был избран на всенародном голосовании в мае прошлого года. Спикер Госдумы подчеркнул, что единственным источником власти в республике является народ, а не американский Госдеп.  

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"Власти Соединенных Штатов нарушают все демократические принципы и международные нормы, указывая суверенным государствам, кто у них должен быть президентом и как им жить", – сказал председатель нижней палаты.  

Острый политический кризис в Венесуэле разразился в конце января, когда США признали президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Власти страны обвинили Вашингтон во вмешательстве в дела республики.  

Самоназванного "главу государства" признали большинство стран Запада – США, Канада, члены Евросоюза. Законные власти Венесуэлы заручились поддержкой Кубы, Китая, России и других стран.  

Николас Мадуро. Фото: www.globallookpress.com

Ранее Вячеслав Володин раскритиковал Соединенные Штаты за выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам спикера, действия Вашингтона угрожают мировой безопасности.  

"Америка сделала мишенью европейские страны, поставила под угрозу мировую безопасность", – подчеркнул законодатель.

Автор: Иван Прошкин8 февраля 2019, 13:15

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