Володин обвинил США в нарушении прав народа Венесуэлы
Володин напомнил, что Николас Мадуро был избран на всенародном голосовании в мае прошлого года. Спикер Госдумы подчеркнул, что единственным источником власти в республике является народ, а не американский Госдеп.
"Власти Соединенных Штатов нарушают все демократические принципы и международные нормы, указывая суверенным государствам, кто у них должен быть президентом и как им жить", – сказал председатель нижней палаты.
Острый политический кризис в Венесуэле разразился в конце января, когда США признали президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Власти страны обвинили Вашингтон во вмешательстве в дела республики.
Самоназванного "главу государства" признали большинство стран Запада – США, Канада, члены Евросоюза. Законные власти Венесуэлы заручились поддержкой Кубы, Китая, России и других стран.
Ранее Вячеслав Володин раскритиковал Соединенные Штаты за выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам спикера, действия Вашингтона угрожают мировой безопасности.
"Америка сделала мишенью европейские страны, поставила под угрозу мировую безопасность", – подчеркнул законодатель.
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