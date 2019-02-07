Клоун Зеленский превратил выборы на Украине в цирк

Президентские выборы на Украине окончательно превратились в цирк. Кандидат на высший пост в стране Владимир Зеленский объявил себя клоуном.

Шоумен запустил приложение "Яклоун", в котором предлагает всем желающим рассказать о своих доходах. Зеленский намекает, что низкие зарплаты, стипендии и пенсии на Украине можно назвать клоунскими. Доля правды в этом, безусловно, есть, но умение посмеяться над собой тоже имеет какие-то границы.

Теперь предвыборная кампания в Незалежной окончательно превратилась в цирк: на арене выступают шоколадный король, газовая принцесса и клоун-русофоб. Подпевают им еще три десятка кандидатов, фамилии которых и на Украине-то не всем знакомы.

Между тем до выборов остается 51 день. Лидером президентского рейтинга по-прежнему является Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 21,9% избирателей. Юлия Тимошенко дышит ему в спину с 19,2%, а действующий президент Петр Порошенко, замыкающий тройку, гипотетически может набрать 14,8% голосов избирателей.

То, что Владимир Зеленский буквально на днях вырвался в лидеры президентской гонки, нет ничего удивительного. Для народа он стал своеобразным протестным кандидатом "против всех". Граждане Незалежной устали от обещаний политиков, которые из года в год говорят одни и те же слова о росте благосостояния, о европейских реформах и социальной защите населения.

Правда, эксперты уверены, что Зеленского не пустят во власть: административный ресурс сделает свое дело. Украинская оппозиция утверждает, что Порошенко и его команда готовят массовые вбросы, карусели и вносят в избирательные списки сотни тысяч мертвых душ.