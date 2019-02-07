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Политика

Озвучено шокирующее пророчество о победе Зеленского

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
В Сети распространяется пророчество известной болгарской провидицы Ванги. Целительница предсказала победу на очередных выборах президента Украины человека, не похожего на предыдущих глав государства. Многие усмотрели в этом скромном описании актера Владимира Зеленского
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Пророчество гласит, что президентское кресло достанется человеку из народа. Он не занимает политических постов и не работает на государственных должностях, но пользуется большой популярностью. Откровения провидицы опубликовало издание "Российский диалог".  

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Многие полагают, что юморист Владимир Зеленский идеально подходит под это описание. Он очень популярен, далек от политики и госслужбы.  

Будущий президент пойдет на выборы с обещаниями, которые не смогли выполнить прежние главы государства. Впрочем, мира Незалежной это не принесет, повторяют журналисты слова болгарской провидицы. 

Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. По подсчетам социологов, Владимир Зеленский с результатом 19% возглавил рейтинг. Его ближайшие соперники – бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко – набирают 18,2% и 15,1% голосов соответственно.

 

Прогнозы экспертов относительно шансов Зеленского не столь позитивны. Политолог Михаил Павлив назвал две главных проблемы юмориста. Прежде всего, у него нет достаточного числа сторонников в провинции, которые смогли бы воспрепятствовать фальсификациям. Другая неприятность – комика не поддерживают люди старшего поколения.  

Между тем Зеленский составляет предвыборную программу. Для этого он попросил украинцев назвать пять главных проблем страны. Главным вопросом актер назвал окончание войны в Донбассе. В случае победы он готов вести переговоры с Москвой.


Автор: Иван Поляков7 февраля 2019, 12:41

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