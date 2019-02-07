Озвучено шокирующее пророчество о победе Зеленского
Пророчество гласит, что президентское кресло достанется человеку из народа. Он не занимает политических постов и не работает на государственных должностях, но пользуется большой популярностью. Откровения провидицы опубликовало издание "Российский диалог".
Многие полагают, что юморист Владимир Зеленский идеально подходит под это описание. Он очень популярен, далек от политики и госслужбы.
Будущий президент пойдет на выборы с обещаниями, которые не смогли выполнить прежние главы государства. Впрочем, мира Незалежной это не принесет, повторяют журналисты слова болгарской провидицы.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. По подсчетам социологов, Владимир Зеленский с результатом 19% возглавил рейтинг. Его ближайшие соперники – бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко – набирают 18,2% и 15,1% голосов соответственно.
Зеленский вырвался в лидеры президентской гонке на Украине и имеет реальные шансы на победу.— Константин Симонов (@ich_Mitra) 5 февраля 2019 г.
Ну всё правильно, цирк должен возглавить клоун. pic.twitter.com/MTI3bVB5Lp
Прогнозы экспертов относительно шансов Зеленского не столь позитивны. Политолог Михаил Павлив назвал две главных проблемы юмориста. Прежде всего, у него нет достаточного числа сторонников в провинции, которые смогли бы воспрепятствовать фальсификациям. Другая неприятность – комика не поддерживают люди старшего поколения.
Между тем Зеленский составляет предвыборную программу. Для этого он попросил украинцев назвать пять главных проблем страны. Главным вопросом актер назвал окончание войны в Донбассе. В случае победы он готов вести переговоры с Москвой.
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