Раскрыта дата новой провокации Порошенко у крымского моста

Провокация в Керченском проливе имеет все шансы повториться. Украинское руководство во главе с Петром Порошенко, как и в прошлый раз, постарается использовать ее в собственных целях. По мнению экспертов, очередной "поход" украинских кораблей к Крымскому мосту может произойти в первой половине апреля.



О дате новой провокации Порошенко рассказал политолог из Крыма Иван Мезюхо. Он предположил, что это произойдет во время второго тура президентских выборов на Украине -2019. Первый тур пройдет 31 марта, если победитель не определится, то в первой половине апреля будет проведено повторное голосование.

Ранее Порошенко фактически подтвердил, что Украина готовит новую инцидент в Керченском проливе. Корабли "точно пойдут", сказал лидер Незалежной в эфире телеканала ICTV. По его словам, на борту могут быть эксперты ОБСЕ и журналисты.

В Москве о намерениях Порошенко и возможной дате новой провокации в курсе. Глава российского МИДа Сергей Лавров не исключил, что корабли к Крымскому мосту Украина направит в день выборов. "Это задумывается для того, чтобы сохранять напряженность и поддерживать в тонусе избирателя накануне голосования", – сказал глава внешнеполитического ведомства.

На президентский пост претендуют 30 кандидатов. Помимо Порошенко, это бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, актер Владимир Зеленский, глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и другие политики. Эксперты полагают, что основная борьба развернется между Порошенко, Тимошенко и Зеленским.

Напомним, в конце ноября после провокации украинских военно-морских сил в Керченском проливе в юго-восточных областях Незалежной было введено военное положение на месяц. 26 декабря президент Петр Порошенко отменил особый режим.