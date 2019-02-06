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Политика

Осатанел совсем: Захарова поставила диагноз безумному Порошенко

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Петр Порошенко в своей антироссийской риторике совсем заврался. Официальный представитель МИД Мария Захарова жестко прокомментировала его слова о том, что Россия виновата в бедности Украины.
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"Петр Алексеевич осатанел, по всей видимости, в здравом уме так даже врать не получится", – заявила дипломат. Захарова отметила, что Петр Порошенко  ежедневно разрушает экономические связи между Украиной и Россией и это ведет к колоссальным экономическим и финансовым потерям украинского народа.

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Мария Владимировна Захарова

Мария Владимировна Захарова дипломат

О том, что Порошенко пилит сук, на котором сидит, стало ясно еще давно. Как только шоколадный король стал президентом, он решил расстаться с Россией навсегда. Как обычно, народ Украины, который первым пострадает от этого расставания, никто не спросил.

За последние годы Киев разорвал практически все соглашения и договоры с Москвой, включая основополагающий договор о дружбе и сотрудничестве. Для Украины это обернулось потерей сотен тысяч рабочих мест. При этом Россия остается лидером по инвестициям в Незалежную. Впрочем, Петр Порошенко на эту тему распространяться не любит.

В 2017 году Киев поставил точку в военном сотрудничестве с Москвой, запретив ремонт всей своей военной техники (больше половины которой изготовлено в России) на территории врага. В том же году Россию на законодательном уровне признали страной-агрессором.

До этого были разорваны все соглашения о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания. Но и этого Петру Порошенко показалось мало: в Киеве были составлены черные списки российских журналистов, артистов, деятелей культуры, которым был закрыт въезд на Украину.

Автор: Александр Комаров6 февраля 2019, 20:30
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