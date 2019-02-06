Зеленского крупно подставили перед выборами

Актер Владимир Зеленский лидирует в предвыборной гонке, но комика призывают не расслабляться. Первое место в рейтинге – величина очень непостоянная, отметил политолог Михаил Павлив. Эксперт напомнил, что юмориста в основном поддерживает молодежь, тогда как люди старшего поколения не спешат довериться "слуге народа".



Одна из главных проблем Зеленского – отсутствие сторонников в провинции, которые могли бы защитить результаты голосования от фальсификаций. "У проекта нет ни структур, ни людей в полях", – пояснил Павлив.

Эксперт назвал интересную особенность украинской политической системы: важно не сколько людей проголосовали за того или иного кандидата, а как идет подсчет голосов и как он контролируется сторонниками кандидата. С этим у Зеленского пока все плохо, сделал вывод аналитик.

Другая проблема комика – его, как оказалось, не хотят поддерживать люди старшего поколения. По словам Павлива, молодежь идет к урнам неохотно, а среди пенсионеров, активнее всех голосующих на выборах, сторонников у Зеленского почти нет.

"Все будет зависеть от того, как у команды кандидата получится донести идею о его возможной победе на выборах", - резюмировал политолог.

Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. По данным социологической группы "Рейтинг", Владимир Зеленский вырвался в лидеры гонки: отдать за него голос готовы 19% тех, кто придет на выборы.

В ближайших преследователях – лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и президент Петр Порошенко. "Оранжевая принцесса" к настоящему моменту заручилась поддержкой 18,2% респондентов, а действующий глава государства – 15,1%.

Хорошо знакомые с украинской политической системой люди уверены: даже в случае победы на выборах делиться властью с Зеленским не будут. Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров полагает, что парламент постарается забрать себе большую часть президентских полномочий.