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Политика

Зеленского крупно подставили перед выборами

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Актер Владимир Зеленский лидирует в предвыборной гонке, но комика призывают не расслабляться. Первое место в рейтинге – величина очень непостоянная, отметил политолог Михаил Павлив. Эксперт напомнил, что юмориста в основном поддерживает молодежь, тогда как люди старшего поколения не спешат довериться "слуге народа".  

Продолжение: Ослепший Порошенко набросился на Путина

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Одна из главных проблем Зеленского – отсутствие сторонников в провинции, которые могли бы защитить результаты голосования от фальсификаций. "У проекта нет ни структур, ни людей в полях", – пояснил Павлив.  

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 Выборы президента Украины 2019

Сюжеты Выборы президента Украины 2019

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Эксперт назвал интересную особенность украинской политической системы: важно не сколько людей проголосовали за того или иного кандидата, а как идет подсчет голосов и как он контролируется сторонниками кандидата. С этим у Зеленского пока все плохо, сделал вывод аналитик.  

Другая проблема комика – его, как оказалось, не хотят поддерживать люди старшего поколения. По словам Павлива, молодежь идет к урнам неохотно, а среди пенсионеров, активнее всех голосующих на выборах, сторонников у Зеленского почти нет. 

"Все будет зависеть от того, как у команды кандидата получится донести идею о его возможной победе на выборах", - резюмировал политолог. 

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Подъем!!!!!!!

Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. По данным социологической группы "Рейтинг", Владимир Зеленский вырвался в лидеры гонки: отдать за него голос готовы 19% тех, кто придет на выборы.  

В ближайших преследователях – лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и президент Петр Порошенко. "Оранжевая принцесса" к настоящему моменту заручилась поддержкой 18,2% респондентов, а действующий глава государства – 15,1%.  

Хорошо знакомые с украинской политической системой люди уверены: даже в случае победы на выборах делиться властью с Зеленским не будут. Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров полагает, что парламент постарается забрать себе большую часть президентских полномочий.

 

Автор: Иван Поляков6 февраля 2019, 15:39

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