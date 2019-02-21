Казус на послании Путина возбудил народ
Перед началом выступления Владимира Путина приглашенные устроили давку, торопясь занять места поближе к главе государства. Один из них свалился на пол.
Места в зале были распределены на несколько секторов. В VIP сидели самые высокопоставленные гости, сообщает "Московский комсомолец". Которые проходили отдельно. Остальные же гости должны были заходить в общем порядке.
В Сети курьезный инцидент вызвал возбужденные обсуждения. Большинство интернет-пользователей с сарказмом отнеслись к произошедшему.
"Переволновался... Мозг закоротило", "Сзади налетели, начали топтать!", "Наверное, прикалывался просто, чтобы внимание обратили, нижний брейк решил показать", "Недоперепил!!!", "Срочно в номер! Попал под лошадь! Ну как не вспомнить Ильфа и Петрова", – прокомментировали новость пользователи Сети. А некоторым стало жаль виновника инцидента.
Отметим, Гостиный двор был выбран для оглашения президентского послания в том числе потому, что там можно разместить большое количество людей. Помимо депутатов, сенаторов и министров, в зале присутствовали религиозные, культурные и общественные деятели, представители СМИ и главы регионов.
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