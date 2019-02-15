Лукашенко возмутил странным поведением на встрече с Путиным
Путин и Лукашенко катались на лыжах, и в какой-то момент произошло нечто странное, рассказал корреспондент. По его словам, главы государств скатились с горы, а на подъеме между ними сел младший сын белорусского лидера Николай.
"Владимир Путин пошел на третий спуск с этой трассы, а Александр Лукашенко вдруг свернул резко налево, в сторону отеля", – поделился увиденным Колесников. Он отметил, что такого от Батьки никто не ожидал.
Более того, недоумевает журналист, Лукашенко даже не посмотрел на Путина, а тот – на него. Такое поведение Колесников посчитал странным, ведь главы государств даже не кивнули друг другу.
Из увиденного журналист "Коммерсанта" делает далеко идущие выводы. "Между ними нет ничего", – резюмировал корреспондент.
Очередной раунд переговоров между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко начался 13 февраля в Сочи. Большую часть времени главы государств общаются тет-а-тет. Президенты обсуждают судьбу Союзного государства и дальнейшие шаги в направлении интеграции.
В пятницу, 16 февраля, Путин и Лукашенко ознакомятся с докладами министров культуры, образования и спорта двух стран. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, после переговоров главы государств могут сыграть в хоккей.
Переговоры проходят на фоне кризиса в отношениях двух стран. Россия недовольна ходом интеграции с Белоруссией, а Лукашенко возмущается ценами на энергоносители и будущими потерями от налогового маневра в нефтяной отрасли.
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