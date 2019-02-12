Запуганный Лукашенко спрятался за спиной у Путина
Польша – один из самых верных союзников США в Старом Свете. В прошлом году Варшава предложила Вашингтону разместить крупную американскую военную базу, а в связи с недавним выходом США из ракетного договора выступила с инициативой разместить ядерное оружие в Европе. От такой активности Лукашенко явно не по себе.
Назначая нового посла в Польшу, Батька выступил с резким и недвусмысленным заявлением, передает "ТВ Центр". По словам Лукашенко, Варшаве не угрожает Минску, но не будет спокойно смотреть, как соседнее государство ведет подготовку к войне.
В том числе учитывая нашу совместную белорусско-российскую группировку на этом направлении", – приводит пресс-служба Лукашенко слова лидера братской республики.
Но и здесь не обошлось без пресловутой многовекторности Батьки. Россия в целях защиты союзной республики и своих собственных западных границ неоднократно предлагала Белоруссии разместить на ее территории военную базу. Лукашенко долго увиливал от принятия окончательного решения, но в конце 2015 года дал понять – полноценной российской базы в республике не будет.
Впрочем,
объекты военной инфраструктуры в соседней республике у нас все-таки
есть. Так, в Вилейке расположен 43-й узел связи Военно-морского флота
России. Он обеспечивает связь с атомными подводными лодками, несущими
боевое дежурство в Тихом, Атлантическом и Индийском океане. При этом
Москва снабжает Минск полным спектром вооружений: артиллерией,
авиационной техникой, средствами противовоздушной обороны.
Кроме того, на территории Белоруссии проходят военные совместные военные учения "Запад". В них принимают участие военные обеих стран – более 10 тысяч человек.
Беспокойство Лукашенко вполне объяснимо. Соседняя Польша стремится играть роль военного сателлита США. Не так давно Варшава предложила США разместить в Европе ракеты с ядерными боеголовками. А в прошлом году президент Польши Анджей Дуда предложил главе Белого дома Дональду Трампу разместить крупную военную базу для "сдерживания России".
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