Запуганный Лукашенко спрятался за спиной у Путина

Военная активность Польши и ее стремление развернуть в Европе американские ракеты с ядерным оружием не на шутку взбудоражили президента Белоруссии Александра Лукашенко. Батька выступил с резким заявлением и пригрозил соседнему государству совместной белорусско-российской военной группировкой.



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