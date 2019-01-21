Единороссы массово отказываются от пенсионных надбавок
К Турчаку уже присоединились сенаторы Игорь Каграманян, Вячеслав Тимченко, депутаты Госдумы Михаил Терентьев, Евгений Ревенко, Ольга Баталина, Сергей Боярский, Алена Аршинова и Сергей Тен.
Летом 2018 года, когда политики и общественность обсуждали изменения в пенсионное законодательство, на заседании генсовета "Единой России" секретарь генсовета партии Андрей Турчак предложил внести изменения в закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы, отменяющие для них пенсионные надбавки.
Теперь, когда все законодательные процедуры соблюдены и принят соответствующий закон, правительство утвердило форму заявления об отказе от надбавок к пенсии для членов Федерального собрания. Направленное в Минтруд заявление нельзя будет отозвать.
Есть несколько правил для тех, кто решит отказаться от надбавок. Так, у депутатов и сенаторов должен быть необходимый стаж исполнения полномочий члена Совета Федерации и депутата Госдумы. Они должны достигнуть пенсионного возраста и им должна быть назначена страховая пенсия по старости, а также завершить исполнение своих полномочий.
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