Транжира Лукашенко пустил на ветер российские миллиарды
Россия больше не в состоянии финансировать режим Александра Лукашенко в полном объеме, уверена главный редактор белорусского оппозиционного портала "Хартия-97" Наталья Радина. Журналистка назвала Батьку одним из самых богатых руководителей стран бывшего СССР.
"Экономическое чудо" в Белоруссии – миф, выстраиваемый пропагандой Лукашенко, отметила Радина. Она пояснила, что сравнительное благополучие республики строится на дешевых российских энергоносителях, "бесконечных дотациях и вливаниях" со стороны Москвы.
"Огромные суммы, выделяемые Россией, во-первых, разворовывались, во-вторых, шли на силовой аппарат, который позволял Лукашенко удерживать власть, в-третьих, шли в карман Лукашенко и его семьи", – заявила Радина в интервью телеканалу "112 Украина". Состояние Батьки и его семьи оценивается в миллиарды долларов, добавила журналистка.
Лукашенко о молодежи: Я не знаю, как они женятся. Ничего делать не умеют! Он лампочку не может завернуть, починить чайник или кофеварку. Нас учили в школе. Почему мы на это забили и так относимся к детям? Почему девчонка не знает, как поджарить яичницу, не может пришить пуговицу? pic.twitter.com/1JtH8I3YA2— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 2 февраля 2019 г.
Если так пойдет и дальше, Белоруссия окажется в составе России, предупредила она. На протяжении 25 лет своего президентства Лукашенко являлся "марионеткой Кремля" и уничтожал культурную идентичность, заявила Радина. А в доказательство привела якобы отсутствие белорусского языка в университетских и школьных программах.
Правда, журналистка не потрудилась пояснить, почему "марионетка Кремля" Лукашенко отказался размещать на территории Белоруссии российскую военную базу, не признал независимость Абхазии и Южной Осетии и воссоединение Крыма с Россией. Также он поставляет Украине топливо, которое идет на заправку танков вооруженных сил Незалежной в Донбассе.
В прошлом году Москва высказала претензии по поводу уровня отношений с Минском и предложила сделать шаги на пути реальной интеграции. Лукашенко в ответ включил пластинку о дороговизне российских энергоносителей, потребовав новых скидок на газ и компенсации налогового маневра в нефтяной сфере.
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