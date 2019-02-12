Транжира Лукашенко пустил на ветер российские миллиарды

Россия больше не в состоянии финансировать режим Александра Лукашенко в полном объеме, уверена главный редактор белорусского оппозиционного портала "Хартия-97" Наталья Радина. Журналистка назвала Батьку одним из самых богатых руководителей стран бывшего СССР.

"Экономическое чудо" в Белоруссии – миф, выстраиваемый пропагандой Лукашенко, отметила Радина. Она пояснила, что сравнительное благополучие республики строится на дешевых российских энергоносителях, "бесконечных дотациях и вливаниях" со стороны Москвы.

"Огромные суммы, выделяемые Россией, во-первых, разворовывались, во-вторых, шли на силовой аппарат, который позволял Лукашенко удерживать власть, в-третьих, шли в карман Лукашенко и его семьи", – заявила Радина в интервью телеканалу "112 Украина". Состояние Батьки и его семьи оценивается в миллиарды долларов, добавила журналистка.

Лукашенко о молодежи: Я не знаю, как они женятся. Ничего делать не умеют! Он лампочку не может завернуть, починить чайник или кофеварку. Нас учили в школе. Почему мы на это забили и так относимся к детям? Почему девчонка не знает, как поджарить яичницу, не может пришить пуговицу? pic.twitter.com/1JtH8I3YA2