Украинские адвокаты прижали Владимира Зеленского к стенке

Юристы приперли украинского лидера к стенке своим требованием не реагировать на провокации и провести расследование преступлений на Майдане. Текст документа опубликовал на своей странице в Фейсбук адвокат Валентин Рыбин.
Он отметил, что 29 декабря состоялась ожидаемое для многих Украинцев событие – "обмен незаконно удерживаемых лиц между Украиной и ОРДЛО" (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – прим. ред.). "В рамках достигнутых политических договоренностей на территории ОРДЛО было передано в том числе пять экс-сотрудников спецподразделения Беркут, которых мы защищаем и рассмотрение которых находится в Святошинском суде Киева", – приводит слова юриста "ПолитНавигатор".
Правозащитники написали, что Владимира Зеленского провоцируют, а он в ответ срывается на некорректные высказывания. Также, назвав арест "беркутовцев" чисто политическим актом, адвокаты потребовали восстановления справедливости.
Адвокаты добавили, что пока на Украине не будет восстановлена справедливость, страну так и продолжат разрывать конфликты и противоречия. пока неизвестно, отреагировал ли на послание Владимир Зеленский.
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