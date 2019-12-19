"Может и рухнуть": сделано заявление об импичменте Трампа

"Там большая часть республиканцев, которые тоже проголосуют все как один против импичмента", – цитирует НСН директора Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрия Рогулева. Он добавил, что сенаторы проведут собственные слушания по вопросу объявления импичмента Дональду Трампу, на которые будут приглашены другие свидетели и докладчики.
"Личный адвокат Трампа Руди Джулиани приготовил документы. Даже фильм сняли", – напомнил американист. По его прогнозам, с вероятностью 90% президенту США не грозит досрочная отставка.
Импичмент тем более невероятен, что большинство простых американцев поддерживают главу государства. "Если посмотреть статистику опросов, которую приводит даже телеканал CNN, который трудно обвинить в дружеских отношениях к Трампу, то за время вот этих слушаний по импичменту его рейтинг одобрения нисколько нет пошатнулся", – напомнил эксперт.
"Даже CNN признает, что демократы вступили на шаткий мост, который может и рухнуть", – подчеркнул Рогулев.
Такая позиция неудивительна: многие избиратели просто не понимают, в чем обвиняют Трампа. Основанием для объявления импичмента может стать тяжкое преступление. Президента США обвиняют лишь в том, что он якобы пытался использовать служебное положение и надавить на украинского коллегу Владимира Зеленского во время переговоров по телефону.
"Это настолько шаткое обвинение и настолько юридически малообоснованное, что, конечно, демократы не убедили значительную часть населения. По сути, это политическое обвинение, и для значительной части населения преступление не очевидно", – заключил Рогулев.
Популярные темы форума
Переспала с сыном подруги.
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Зачем бедные плодятся?
Ненависть к родителям.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Алина Загитова уходит из фигурного катания.
Первый раз в Москве на НГ
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?
Мой первый мужчина
Я не стесняюсь своей работы.