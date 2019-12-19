Дональду Трампу объявили импичмент

Палата представителей конгресса США проголосовала за отстранение от должности президента Дональда Трампа. Слушания по делу продолжались более 11 часов, сообщает URA.ru.
Американскому лидеру выдвинули два обвинения – в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса. По первому пункту за импичмент выступили 230 депутатов, против – 197, передает RT. По второй статье за проголосовали 229 конгрессменов, против – 198.
О начале процедуры импичмента стало известно в середине сентября. Причиной стал телефонный разговор Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По данным "Вечерней Москвы", американский лидер попросил Киев помочь в расследовании деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
Популярные темы форума
Переспала с сыном подруги.
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Ненависть к родителям.
Зачем бедные плодятся?
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Алина Загитова уходит из фигурного катания.
Первый раз в Москве на НГ
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?
Мой первый мужчина
Я не стесняюсь своей работы.