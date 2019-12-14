Молодогвардейцы провели акцию против решения WADA

Акция прошла в поддержку "чистых" спортсменов, которым предстоит выступать под нейтральным белым флагом, рассказал глава Московского отделения МГЕР Денис Аширов.
"Молодая Гвардия Единой России" призывает поддержать российских олимпийцев и напомнить бюрократам о том, что Россия была, есть и будет великой спортивной державой!" – сказал он. Молодогвардейцы рекомендовали WADA отказаться от политических игр и соблюдать Олимпийскую хартию.
В акции участвовали более ста активистов. У здания Олимпийского комитета они растянули двадцатиметровый триколор и скандировали лозунги в поддержку российских олимпийцев и против решения международной организации.
У стен комитета были вытавлены фотографии спортсменов, которые не смогут представить родину на международных соревнованиях. В конце акции активисты запустили в небо воздушные шары. "Объективность, независимость WADA – прощай", было написано на них.
Напомним, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение на четыре года отстранить Россию от международных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Москву обвинили в манипуляции с пробами спортсменов.
Вердикт WADA продиктован соблазном устранить сильного конкурента, уверен вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
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