Исполняет политический заказ: Роднина раскрыла мотивы WADA

Решение WADA Роднина назвала прямым нарушением Хартии МОК и принципов Олимпийского движения. Антидопинговое агентство не должно лишать "чистых" спортсменов возможности выступать под российским флагом, сказала депутат. По ее словам, это ущемляет права как атлетов, так Олимпийского комитета России, к которому МОК и WADA не имеют претензий.
"Россия будет отстаивать свои права всеми юридически доступными средствами – в судах, международных организациях", – сказала парламентарий.
Отечественные специалисты предлагали экспертам WADA создать совместную рабочую группу для проверок допинг-тестов, но получили отказ, недоумевает Роднина.
Она напомнила, что несколько лет назад Москва признала проблемы с допингом, было принято новое законодательство в этой сфере, управление Московской антидопинговой лаборатории было изменено, передана база данных LIMS.
"Решение WADA – это попытка наказать российский спорт второй раз по одному и тому же обвинению. Это юридический нонсенс", – резюмировала законодатель.
Напомним, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение на четыре года отстранить Россию от международных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Москву обвинили в манипуляции с пробами спортсменов.
Вердикт WADA продиктован соблазном устранить сильного конкурента, уверен вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Россия была и будет великой спортивной державой, считает он.
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