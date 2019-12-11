Исполняет политический заказ: Роднина раскрыла мотивы WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исполняет четко сформулированный политический заказ, уверена депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Единой России" "Детский спорт" Ирина Роднина. Международная организация не вправе лишать спортсменов, не причастных к допинговым скандалам, возможности выступать под национальным флагом, подчеркнула парламентарий.



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