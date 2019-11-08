С неожиданным по степени своей откровенности заявлением выступил заместитель командующего штабом Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе Богдан Бондар. Судя по его словам, жителям региона следует готовиться к очередной инспирированной Киевом кровавой провокации.
Примечательно, что украинский военный проговорился не только про подготовку к диверсии, но и про то, на кого Киев надеется свалить всю вину. "Ну и, соответственно, в случае срыва, вся ответственность будет возложена на российскую сторону", – объяснил он.
На откровения Богдана Бондара обратила внимание ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева. "Теперь хоть понятно, зачем все затеяли", – цитирует "Царьград" журналистку.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с неожиданным сопротивлением со стороны радикально настроенных националистов после того, как у него появилась возможность реально прекратить вооруженное противостояние в Донбассе. Дело обернулось не только массовыми протестами в Киеве, но и откровенным саботажем у линии фронта.
Расположенные в Донбассе части, сформированные из радикалов, отказываются покидать свои позиции и устраивают провокации с целью не дать конфликту закончиться мирным путем. А военное руководство, судя по всему, решило дать им карт-бланш, пообещав в любом случае обвинить во всем Россию.
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