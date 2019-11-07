На Украине объявили о заговоре вокруг катастрофы MH17

Расследование дела MH17 продолжает вызывать множество вопросов у экспертов. Впрочем, некоторые специалисты замечают начавшуюся на Украине суету из-за появления в публичном пространстве новых обстоятельств катастрофы. Это, по их мнению, может свидетельствовать о скором установлении истиной картины произошедшего.

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