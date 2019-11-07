Катастрофа пассажирского лайнера Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, стала поводом для стран Запада ввести санкции против России. Особого цинизма действиям европейских и американских политиков добавил тот факт, что на момент принятия решений не было предоставлено ни единого доказательства, хоть как-то указывающего на "российский след".
Не появилось таких улик до сих пор. И спустя годы уже сами европейские политики начинают задаваться вопросом, по каким причинам расследование крушения MH17 было затянуто так сильно и почему следователи изо всех сил словно пытаются выгородить Украину. И только Киев продолжает остервенело воспроизводить антироссийскую риторику в надежде скрыть за своими бездоказательными обвинениями истинное положение дел.
Впрочем, судя по последним новостям, даже на Украине начали понимать неизбежность установления истинных обстоятельств катастрофы MH17. Общественное мнение начали постепенно готовить к тому, что вину Киева все же удастся доказать. Смягчить это болезненное откровение украинские журналисты пытаются заявлениями о некоем "заговоре", возникшем вокруг расследования дела.
Директор "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко объявил, что в результате расследования дела о катастрофе MH17 Россию оправдают, передает "Царьград". По его словам, произойдет это за взятку. "Такая утечка информации была. Я в это верю", – подчеркнул журналист.
Парламент Нидерландов одобрил расследование о роли Киева в деле крушения MH17: Почему Укр не закрыла "небо"?— Agent VVP ����\���� 1244\Устав/ (@DM55283) October 8, 2019
Еще бы узнать,кому выгодно было задерживать это расследование,ведь нидерлСовбез в 2015 указывал,что лайнер при"закрытом небе" полетел бы по другому маршруту и не был сбит https://t.co/UO5rw8KUdn
Напомним, что пассажирский лайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Практически сразу после трагедии западные страны, в первую очередь США, обвинили в произошедшем ополченцев и Россию.
Однако в начале октября 2019 года парламент Нидерландов заинтересовался, по каким причинам никто даже не пытался расследовать роль Украины в деле о катастрофе MH17. После этого настроение украинских политиков резко изменилось.
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