В Гааге будет показан документальный фильм о крушении пассажирского лайнера Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который совершал рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит в небе над Донбассом. Сообщается, что в ленте будет содержаться альтернативная точка зрения на трагедию, что уже успело вызвать настоящую истерику на Украине.

прочитано 518 раз