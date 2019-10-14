Информация, наталкивающая на размышления о возможной причастности США к крушению MH17 в Донбассе, появилась в Сети еще 10 сентября. С тех пор, сообщают СМИ, этот материал исключается из новостной выдачи в поисковике Google.
Автор материала Кристоф Леманн рассуждает о том, что международное расследование длится уже долгое время, однако никакой ясности до сих пор не принесло. Наоборот, возникают все новые вопросы. Например, почему эксперты продолжают утверждать, что ракета якобы была выпущена при участии России, тогда как все факты и доказательства указывают на ее украинское происхождение.
Еще один важный аспект, на который обращает внимание Кристоф Леманн, касается того, кто именно проводит расследование. Эту роль взял на себя Совет по безопасности Нидерландов, который является одной из структур НАТО, передает "Царьград". И никто не может объяснить, по каким процедурам и законам крушение малайзийского самолета расследует нидерландская военизированная структура, а не власти Малайзии.
Россия всегда была готова активно участвовать в объективном расследовании причин произошедшей катастрофы, о чем нидерландской стороне хорошо известно.https://t.co/j4ViAjNQgR#Россия #Нидерланды #MH17 pic.twitter.com/uiN4vQwcFh— Russian Embassy in NL�������� (@rusembassynl) October 9, 2019
Однако самой пугающей частью статьи является предположение о том, что к крушению могут быть причастны США. Кристоф Леманн напомнил о существовании плана "Нортвудс". Этот документ якобы был представлен в 1962 году министром обороны Робертом Макнамертом американскому президенту Джону Кеннеди.
Сообщается, что в этот план входила идея силами спецслужб уничтожить в небе над США гражданский лайнер. В трагедии же необходимо было обвинить кубинцев, что дало бы повод для военного вторжения на остров. Возможно, подозревает Леманн, этот план было решено адаптировать под украинские условия.
Безотносительно реальности такого плана и возможности его применения на практике на Украине, расследование дела о крушении рейса MH17 вызывает множество справедливых вопросов. Прошло несколько лет, а мир так и не увидел никаких доказательств. Официальные лица продолжают выступать с огульными обвинениями и политическими заявлениями, тогда как реальные факты указывают на серьезную вину Украины в произошедшей катастрофе.
Популярные темы форума
Вопрос Никасу Сафронову
С каким актёром вы бы переспали?
Какое ваше отношение к Инцесту?
Когда умер мой отец
Самая любимая советская комедия в США
Почему рак массово съедает людей?
Привередливый муж
Админы не дают ответить
Три раза за ночь это нормально?
Ваше отношение к многоженству