В СМИ появилась информация о возможной причастности США к крушению пассажирского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпевшего катастрофу в небе над Донбассом. Американская сторона, судя по всему, пытается замести следы своего страшного преступления.

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