Парламентарии сближают законодательство стран ОДКБ

Нормативные акты приняты в сфере борьбы с коррупцией и
терроризмом, обеспечения внутренней стабильности, а также противодействия
распространению нацизма и технологиями внешнего деструктивного воздействия.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на важность принятых документов. По его словам, они позволят эффективнее бороться со стоящими перед ОДКБ вызовами.
"Акты направлены на согласованное развитие и интеграцию базовых систем законодательства в сфере обеспечения национальной безопасности, ликвидацию пробелов в национальном законодательстве и урегулирование вопросов, требующих единообразного решения всеми странами ОДКБ", – сказал председатель нижней палаты.
Кроме того, он отметил важность рекомендаций по совершенствованию нормативной базы для противодействия распространению нацизма. Речь идет о защите истории, подчеркнул Володин. Необходимо сделать все для сохранения памятников и могил героев, заключил спикер Госдумы.
В ходе заседания Вячеслав Володин был единогласно избран председателем ПА ОДКБ. Кресло председателя он будет занимать три года.
Парламентская ассамблея ОДКБ состоит из 79 депутатов, на постоянной основе функционируют три комиссии: по политическим вопросам и международному сотрудничеству, по вопросам обороны и безопасности, а также по социально-экономическим и правовым вопросам.
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