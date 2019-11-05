Володина избрали председателем ПА ОДКБ

Соответствующее решение было принято единогласно на
пленарном заседании ПА ОДКБ в Ереване. С предложением кандидатуры Вячеслава
Володина выступил глава парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков.
Спикер Госдумы поблагодарил участников за поддержку и предложил подумать о совершенствовании работы Ассамблеи. "Правильно будет до следующего заседания Совета подумать, как мы с вами выстроим работу, учитывая вызовы современности", – обратился он к коллегам-парламентариям.
Володин отметил, что с момента создания структура организации не менялась. Важно, чтобы каждая страница-участница имела возможность вносить свой вклад, подчеркнул председатель нижней палаты.
В Ереване спикер Госдумы провел встречу с главой Национального собрания Армении Араратом Мирзояном. Володин призвал вместе бороться с общими вызовами, в частности, с международным терроризмом. Важно составить единый список террористических организаций, указал председатель нижней палаты.
Также Володин призвал создавать модельные законы. Кроме того, парламентарии обсудили работу межпарламентской комиссии двух стран.
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